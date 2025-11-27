חשיפת i24NEWS: התמלילים הבלעדיים של חקירת ראש השב"כ לשעבר | אבישי גרינצייג

מעולם ראש שב"כ לא מצא עצמו בחדר החקירות, הערב (חמישי) חשפנו באופן בלעדי במהדורה המרכזית את תמלילי החקירה של ראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן, לאחר שנחשד בסחיטה באיומים כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

חוקר המשטרה הטיח בארגמן: "נחצו קווים אדומים, ראש השירות לשעבר איים לסחוט באיומים ראש ממשלה מכהן בשיטות הנהוגות בקרב ארגוני פשיעה, משל אתה, ראש גוף הביון של ישראל, איש מאפיה, תוך שימוש בפרקטיקה מהעולם התחתון וחציית הקווים באופן מוחלט".

ארגמן הכחיש: "אני דוחה את זה מכל וכל. אני דוחה את האמירה הזאת. לא נקטתי בלשון איומים. כל מה שאמרתי היה שאם וכאשר נהיה במשבר חוקתי, ואם וכאשר לא תהיה בידי ברירה - אני אשקול לעשות שימוש במידע שברשותי על פי החוק. כלומר, על פי חוק השב"כ על מה מותר לי לומר, איך מותר לי לומר ואיפה. לרגע לא חשבתי לעדכן את הציבור במידע הזה".

כזכור, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה החליט לזמן את ארגמן לחקירה בחודש מרץ האחרון. בועז בלט, היה חצי שנה בלבד בתפקידו וניסה להראות עצמאות. היועצת המשפטית לממשלה קיבלה "עדכון" בדיעבד על הזימון לחקירה, ובסביבתה לא התאמצו להראות את מורת הרוח.

ארגמן, טען בחקירה כי הוא נפל קורבן של מחלקת הפרומו של ערוץ 12 והופתע מהסיטואציה. "התבטאתי בטלוויזיה בצורה הכי ממלכתית שאפשר, מעולם לא חשבתי שיכול לקרות מצב שאדם ברמת הערכים והמחויבות שלי למדינה ימצא את עצמו בחדר החקירות". הוא הוסיף: "אני חושב שמדינת ישראל נמצאת בסיטואציה מאוד קשה. גם מבחינה ביטחונית וגם דמוקרטית. יש פה תהליכים מאוד מסוכנים ואני רציתי להתראיין ולחשוף את מה שאני חושב". הוא הוסיף כי דיבר עם יונית לוי: "קבעתי איתה פגישת תיאום, והכנתי מסמך עליו אמור להיות הריאיון".

ראש השב"כ לשעבר בשלב זה מציג לחוקרים את הנקודות שהכין, והוסיף: "אם שמתם לב, אין כאן תוכנית איומים על אף אחד". לכל אורך החקירה, מאשים ארגמן את חדשות 12: "השאלה כתוצאה ממנה הובן שיש לי כוונה לאיים על מישהו נשאלה בתום 70 הדקות, בהפתעה ובצורה לא מתוכננת, וגם היא או החלק ששודר - לא שודר באופן מלא".

ארגמן טוען כי בתוכנית עצמה שידרו את כל מה שהוקלט, ובפרומו שודר קטע בלבד ממה שהוקלט. "הפרומו יצר הטיה גדולה מאוד ממנה שהתכוונתי, ממה שחשבתי ותכננתי". הוא הוסיף: "תראו שהפרומו מוציא את הדברים מהקשרם, ומכאן התלונה של ראש הממשלה שמוציאה את הדברים מהקשרם".

לטענת ארגמן, יוחסו לו דברים שלא אמר. "זה שיונית אמרה איומים, זה לא הופך את זה לאיומים. אני אומר שאין איומים. לכן אני כופר בהאשמה, בכוונה. לא הייתה לי כוונה לפגוע או לאיים על ראש הממשלה, ובוודאי לא לסחוט, והדברים מדברים בעד עצמם". "הנזק הגדול ביותר מהכתבה הזאת הוא העובדה שהמסרים היו צריכים לעבור לציבור לא עברו כי ערוץ 12 ניצל זאת לעשות ספין תקשורתי", אמר.

"אני אמרתי ליונית שאני חושב שעדיף להימנע מזה, הם הבינו שיש להם 'בוננזה' ביד. ההפסד הוא שנכנס רעש מקום שלא נדרש, ונוצר שוב חיכוך בחברה הישראלית", אמר ארגמן - וביקש לצנזר את הקטע הזה.

החוקר המשיך: "ראש השב"כ לשעבר, אתה, נדב, המאיים על ראש ממשלה מכהן בשימוש פלילי במידע שצברת במסגרת תפקידך בשירות הביטחון הכללי, מהווה איום לא רק על ראש הממשלה אלא איום על המשטר בישראל, שלטון החוק ועל הדמוקרטיה כשיטת משטר באופן מוחלט. מהי תגובתך?".

ארגמן חזר ושלל את הטענה: "אני דוחה מכל וכל את האמירות האלו. לא היה מעולם שום כוונה לא לאיים על אף אחד ולא לסחוט אף אחד. ואין לי מושג על מה מבוססת האמירה שלך".

החוקרים מטיחים: "הכתבה כוללת איומים פליליים"

החוקרים שבים ומטיחים בו: "הכתבה כללה איומים פליליים של ממש אשר היו אסורים בפרסום ועל אף זאת פורסמו, והעולים אף לכדי עבירה פלילית חמורה תוך איום בביצוע עבירה פלילית חמורה".

לאחר מכן החוקרים ניסו להבין מהם הדברים אותם הוא שוקל לחשוף. ארגמן סירב להשיב. אפילו לא תחת איזה קטגוריה הדברים הללו נמצאים.

"אני אמרתי שמה שיש ביני לבין ראש הממשלה יהיה ביני לבין ראש הממשלה. אמרתי גם שאני אתייחס לנושא הזה אך ורק אם מדינת ישראל תגיע למשבר חוקתי שבו תהיה פסיקת בג"ץ שראש הממשלה יבחר שלא לקבל או לא לענות לה. וגם אז אמרתי שאם וכאשר אני אחליט לדבר – זה יהיה על פי החוק".

חוקר: "האם מדובר במידע רכילותי על ראש הממשלה או מי מבני ביתו?"

ארגמן: "אותה התשובה. כל מה שאני אומר ולא ארחיב בנושא הזה, זה נכון בחדר חקירות ובטלוויזיה, אני לא אדבר, בין מה שהיה ביני לבין ראש הממשלה. ולכן אין סיכוי בעולם שאיימתי בזה. מי שמכיר אותי – יודע שזה לא אני".

הקושי הבסיסי בגרסת ראש השב"כ לשעבר

אלא שהגרסה של ארגמן סבלה מקושי בסיסי. מִדְבריו בראיון עולה שהגורם שיחליט אם ראש הממשלה הֵפֵֿר את החוק או לא, זה הוא עצמו.

חוקר: "בהתייחס לנאמר ("אם אני אחשוב... או אם אגיע למסקנה...") – הפרשנות שמובנת היא שמי שיחליט אם ראש ממשלה עבר על החוק או לא – זה אתה".

ארגמן הכחיש: "זאת פרשנות שאני דוחה. אני לא מחליט מתי ראש ממשלה עובר על החוק", אבל הִסכים להודות ש"הניסוח שלי לא היה מספיק טוב".

כאשר החוקר הטיח בו שמדבריו בראיון עולה חשד לסחיטה באיומים, הוא השיב: "אני במקסימום הזהרתי את ראש הממשלה מפני כך שהוא לא יעבור על החוק. מקסימום אולי ההתנסחות הייתה צריכה להיות טובה יותר. אני לא אחראי על מי שעבר על החוק במדינת ישראל. מה שישב אצלי בראש אולי לא יצא בצורה טובה".

חוקר: "אתה אומר 'הזהרתי'. זה סוג של איום, נדב".

ארגמן: "אני לא יכול לפרש איך אנשים יבינו. אני יודע מה התכוונתי לומר. זאת הייתה שאלה בהפתעה. לא היה פה איום על אף אחד".

כאשר עומת ראש השב"כ לשעבר עם טענה כי בכל מקרה אסור לו לחשוף דברים סודיים, החל ארגמן להסתבך: "אני לא משפטן, אני אמרתי שכל מה שאני עושה יהיה על פי חוק - אם כתוב שאסור לי, אז לא אומר כלום וזה מבחינתי קדוש".

מאחורי הבחירה בחוקר משטרה צעיר

מסיבה שבמשטרה לא מבינים, חקירת ארגמן הוטלה על מחלק ההונאה במחוז מרכז ולא על להב 433, היחידה שעוסקת בדרך כלל בחקירות רגישות של אישים בכירים. את החקירה ערך חוקר משטרה צעיר, בדרגת רב-סמל מתקדם. וכמו שמיהר לפתוח בחקירה ללא עדכון של היועמ"שית - כך גם מיהר בלט לבקש לסגור את התיק ללא כל פעולה נוספת, העילה: חוסר אשמה.

בכיר במערכת אכיפת החוק אמר ל-i24NEWS כי "ניצב בלט רצה להראות, גם ליועצת המשפטית לממשלה וגם לפרקליטות, שהמשטרה היא גוף עצמאי ולא כפוף ליועמ"שית ולפרקליט המדינה". הוא הוסיף כי "כאשר החקירה לא דורשת על פי הדין אישור של היועמ"שית או של הפרקליטות, המשטרה תפעל עצמאית".