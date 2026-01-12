החשב הכללי נגד יאיר לפיד: "מסכן את הדרג המקצועי"

עימות חסר תקדים החל הבוקר (שני) בין צמרת משרד האוצר לראש האופוזיציה, כאשר החשב הכללי, יהלי רוטנברג, שיגר תגובה חריפה ליאיר לפיד בה הוא דחה בתוקף את הטענות על התנהלות "עבריינית" בניהול תקציב המדינה.

רוטנברג טען כי המציאות התקציבית הנוכחית, הכוללת אישור תקציבים בדיעבד, היא פרקטיקה מערכתית ורבת שנים שלפיד עצמו מכיר היטב מתקופת כהונתו כשר אוצר, כראש ממשלה וכשר חוץ.

לטענת החשב הכללי, הפערים בין התקציב המאושר לביצוע והעיכובים באישורים בוועדת הכספים אינם המצאה חדשה, וגם בתקופתו של לפיד "המדינה לא חדלה לפעול, שכר שולם והתחייבויות חוזיות קוימו" תוך שימוש באותם כלים ניהוליים בדיוק.

במכתבו פירט רוטנברג שורה של דוגמאות קריטיות מהתקופה האחרונה, ומציב בפני לפיד מראה לגבי המשמעות ההרסנית של קבלת עמדתו. הוא ציין כי תוספות העתק לתקציב הביטחון, כולל תשלומי מילואים ורכש, אושרו בוועדת הכספים רק בסוף השנה, ושאל שאלה רטורית: "האם הציפייה היא לעצור את כלל פעילות משרד הביטחון בגין זה?".

דוברות יש עתיד

דוגמה נוספת נוגעת לשכר המורים, שתקציבו בסך 1.4 מיליארד שקלים אושר רק ב-25 בדצמבר. "האם הציפייה היא להפסיק את תשלום שכרם?", כותב רוטנברג, ומזכיר גם את תקציבי רכש החיסונים שאושרו באיחור: "האם היה על המדינה להימנע מרכישת חיסונים לטובת כלל אזרחי ישראל?". לשיטתו, תפקידו מחייב בחירה מקצועית בין "נזק מיידי וודאי לבין סיכון מנוהל", בחירה המוכרת לגורמים המשפטיים.

רוטנברג תקף בחריפות את השפה שבה בחר לפיד להשתמש כלפי הדרג המקצועי באוצר. "הצגת פרקטיקה מערכתית מוכרת כ'מעילה' או כ'מפעל עברייני' אינה רק שגויה, היא מסוכנת", מזהיר החשב הכללי.

לדבריו, הרטוריקה הזו "מטשטשת את ההבחנה בין מחלוקת לגיטימית על מדיניות ותקצוב לבין הטחת האשמות חמורות בדרג מקצועי, הפועל יום יום כדי להגן על כספי הציבור".

הוא חתם את המכתב בהבהרה חד משמעית כי אגף החשב הכללי "לא יירתע מלחצים פוליטיים, ולא יאפשר הצגת ניהול אחראי של כספי המדינה כמעשה פסול", תוך שהוא מדגיש כי הפעולות נעשות בגיבוי הייעוץ המשפטי לממשלה.