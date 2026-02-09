לאחר שהפסיד לרינת סבן - בן גביר מודיע: קצינה אחרת לא תקודם

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע הערב (שני) כי החליט שלא לקדם את הקצינה רותי האוסליך לתפקיד ראש מחלקת חקירות באח"מ ושלא לקדם אותה בדרגה. הסיבות: עמדות שהביעה בכנסת בנושאי חקירות הסתה - שלפי בן גביר מנוגדים למדיניותו. לדברי השר, נעשו כשלים חמורים בהתנהלותה, אשר אינם מאפשרים את קידומה לתפקיד בכיר ורגיש במערך החקירות.

לפי עמדת השר, הקצינה האוסליך הוציאה תחת ידה מכתב רשמי וחתמה עליו תוך שימוש בתואר ובתפקיד שאליהם לא מונתה ולא קודמה בפועל, בשעה ששאלת מינויה עדיין הייתה מצויה בבחינה על ידי השר הממונה, בהתאם לחוק. לטענתו מדובר בהתנהלות חמורה שעד למועד קבלת ההחלטה לא זכתה לכל הסבר או התייחסות מצד הקצינה.

i24NEWS

בנוסף, נטען כי בפני חברי כנסת הציגה הקצינה מצגי שווא, הסתירה עובדות ונתונים מהותיים, ואף הציגה עמדות הסותרות את עמדת משטרת ישראל ואת עמדת המשרד לביטחון לאומי בועדות הכנסת.

לדברי בן גביר, מדובר בדפוס פעולה חמור של התחזות לבעלת סמכות, הצגת מידע כוזב לגורמים חוץ משטרתיים ופגיעה באמון, וכל זאת בזמן ששאלת קידומה הייתה מונחת על שולחנו. התנהלות זו, כך נמסר, מהווה הפרה של הדין ושל פקודות המשטרה.

בסיכום החלטתו קבע השר כי לנוכח מכלול הנתונים והכשלים, אין באפשרותו לאשר את קידומה של הקצינה והדגיש כי מינויים במשטרת ישראל חייבים להתבצע ביושר, בשקיפות ובהתאם לחוק בלבד, ללא מצגי שווא וללא חריגה מסמכות.

נזכיר כי אתמול כתבה לבן גביר היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כי הוא מעכב את קידומה של האוסליך בשל שיקולים זרים ופוליטיים. בנוסף, מוקדם יותר היום, בית המשפט המחוזי הורה לשר להעניק דרגת סגן-ניצב לשוטרת רב-פקד רינת סבן. בפסק הדין נקבע כי סירוב השר לעשות זאת עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, ושלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".

רב-פקד סבן, עוזרת ראש אגף החקירות שהעידה במשפט תיקי האלפים המתנהל נגד נתניהו, אמרה בדיון בעניין קידומה כי "מה שנעשה לי בשנה האחרונה לא נתפס, יש פה מימוש של איום - 'דעו לכם שאם תתעסקו בתיקים מסוימים זה המחיר שתשלמו, יש פה מחיר אישי שאני משלמת ולחוקרים אסור לחשוש".