העם האיראני כבר לא מפחד ממשטר האייתולות - ומשלם בחייו | ברק בטש

למרות העלטה התקשורתית שמבצע המשטר שנכנסת היום ליומה השישי, היום (שלישי) הצלחנו לקבל לראשונה תיעודים מוחשיים של ממדי הטבח הנוראיים שביצע המשטר וממשיך לבצע בימים האחרונים, כנגד העם האיראני. אם מישהו חיפש הוכחה לרוע שמביא משטר האייתולות לעולם, מספיק להציץ בתמונה אחת או שתיים של מתחמי הגופות הזמניים שהוקמו בטהראן, באספהאן או בכל מקום אחר כדי להבין שלמשטר הזה צריך לשים סוף.

לפי דיווחים באופוזיציה האיראנית, ייתכן ומספר ההרוגים הגיע ל-12 אלף בני אדם - לצורך השוואה, בשבוע הראשון של מלחמת העולם השנייה נהרגו אלפי בני אדם, חיילים ואזרחים.

המשטר האיראני הודה היום לראשונה, נראה כבאין מפריע, שלפחות אלפיים בני אדם, בהם מפגינים, אותם הוא מכנה "טרוריסטים", נהרגו בגל המחאות.

ייתכן שהמשטר האיראני לא נענש מספיק עד היום, אם למרות כל האיומים שנשמעים כלפיו, הוא מודה בפה מלא על מספר הרוגים כזה, כשסביר להניח שהמספר המדויק גבוה בהרבה.

עדויות מצמררות יוצאות לעולם

ויש גם עדויות. אזרחים איראנים שהצליחו להעביר מעט מידע לבני משפחתם הגולים. העדויות האלו הגיעו לידי התקשורת הזרה - והם ממחישים הכל. עד ראייה בפרדיס (אזור כרג׳, סמוך לטהראן) מספר ל-BBC בפרסית: כוחות ביטחון ברכבים לא מזוהים ארבו לאנשים בסמטאות והרגו אותם גם אם לא היו קשורים למחאות. לפחות שניים או שלושה בני אדם נהרגו בכל סמטה.

עדת ראייה נוספת סיפרה: כוחות הביטחון רק הרגו, והרגו והרגו. אנשים זועקים מצד אחד, ואז הורגים אותם. זו מלחמה חד צדדית.

שלושה ימי אבל הוכרזו באיראן לזכר "הלוחמים נגד המשטר הציוני וארצות הברית", שהם כמובן כוחות הביטחון שנהרגו בזמן שביצעו טבח באחיהם. משטר כזה ששם לדגש לטבוח באזרחיו, בהוראה ישירה של ח׳אמנאי, לא יכול להתקיים עוד, ייתכן שתהליך דעיכתו של המשטר החל, ייתכן שגם לא.

דבר אחד ברור מגל המחאה הנוכחי - העם האיראני כבר לא מפחד, מחסום הפחד נסדק, וכנראה שהוא לא יחזור להיות כפי שהיה בעבר. העם האיראני לא מפחד לזעוק ברחוב מוות לח׳אמנאי, לשרוף את תמונתו, להכות את אנשי כוחות הביטחון ולהעלות באש מסגדים ובסיסים של משמרות המהפכה. אבל על כל אלה - הם משלמים בדם, של לפחות אלפיים בני אדם, וכנראה גם הרבה יותר.