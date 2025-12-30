דיאטה ב-AI: עד כמה אפליקציות התזונה יודעות לחשב קלוריות?

בעידן הדיגיטלי של היום יש לא מעט אפליקציות שעוזרות לספור קלוריות. עם כניסת הבינה המלאכותית לתחום, אפשר לחשב את הערך הקלורי של כל מנה שאנחנו אוכלים גם בלי לפרק אותה לגורמים - כל מה שצריך זה לצלם את המנה ולהעלות את התמונה לאפליקציה, משם ה-AI כבר יעשה את החישובים. עם זאת, לא כולם ממהרים להפקיד את הבריאות שלהם בידי האפליקציות הללו.

אפליקציות AI לספירת קלוריות פותחו במקור עבור ספורטאים, שתזונה עבורם היא נדבך חשוב שחובה להקפיד עליו. למרות זאת, מאמני כושר רבים נמנעים מלהשתמש בהן, בעיקר עם המתאמנים שלהם. עם זאת, עבור אנשים שחייהם המקצועיים לא תלויים בתזונה, אפליקציות התזונה עוזרות לעשות סדר בניהול אורח חיים בריא.

על פי הדס צימרמן, דיאטנית קלינית מוסמכת, אחד הקשיים בהערכת ערך קלורי של מנה, בעיקר כשזה נוגע לאוכל ממסעדה, לא תמיד אפשר לדעת את הכמויות המדויקות של כלל המרכיבים, על אחת כמה וכמה שזה מגיע רק מתמונה.

בבדיקה שביצענו ביחד עם הדס, נבדקו שלוש מנות שלכל אחת ערך קלורי שונה - סלט ירקות עם גבינה, טחינה, ביצה, שמן זית, פוקאצ'ה ומעט חמאה; המבורגר וצ'יפס עם רטבים; ולקינוח - עוגת שוקולד בלגי. בשתי האפליקציות התקבלו שני ערכים שונים לכל שלוש המנות, כאשר הדבר שבלט ביותר היה היעדר חישוב הרטבים - דבר שמקפיץ את מספר הקלוריות באופן משמעותי.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד