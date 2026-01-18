שינוי כיוון: OpenAI תתחיל לשלב פרסומות בצ'אט GPT

חברת OpenAI, מפתחת ה-ChatGPT, הכריזה היום (ראשון) על שינוי משמעותי במודל העסקי שלה, הכולל לראשונה שילוב של פרסומות בשירות. המהלך נועד, לדברי החברה, להנגיש את יכולות הבינה המלאכותית לקהל רחב יותר תחת המשימה להפוך את ה-AI לזמין עבור כולם.

במסגרת ההודעה, השיקה החברה את מסלול "ChatGPT Go" בארצות הברית ובכל המדינות בהן השירות זמין. המסלול החדש יציע גישה מורחבת ליצירת תמונות, העלאת קבצים וזיכרון בעלות של 8 דולר בחודש (כמחצית מעלות מנוי ה-Pro).

במקביל, הודיעה החברה כי בשבועות הקרובים תחל בבדיקת פרסומות בארצות הברית עבור המשתמשים בגרסה החינמית ובמסלול ה-Go החדש.

התשובות לא יושפעו מהפרסום

ב-OpenAI מדגישים כי שילוב המודעות יתבצע תחת מגבלות מחמירות כדי לשמור על אמון המשתמשים. לפי עקרונות הפרסום שפורסמו, המודעות לא ישפיעו על אופי התשובות של ChatGPT, והן יופיעו בנפרד תחת תיוג ברור. בנוסף, החברה התחייבה כי שיחות המשתמשים יישארו פרטיות ולא יימכרו למפרסמים.

הפרסומות יופיעו בשלב הראשון בתחתית התשובות בגרסת הצ'אט, כאשר מדובר במוצר או שירות רלוונטי לתוכן השיחה הנוכחית. למשתמשים תינתן אפשרות לבטל את ההתאמה האישית של המודעות או לסגור אותן בכל עת.

ללא פוליטיקה ובריאות הנפש

החברה הבהירה כי משתמשים המנויים על חבילות ה-Pro, Business ו-Enterprise ימשיכו ליהנות משירות ללא פרסומות. כמו כן, ב-OpenAI ציינו כי לא יוצגו פרסומות לחשבונות של קטינים (מתחת לגיל 18), וכי לא יופיעו מודעות בסמוך לנושאים רגישים או מפוקחים, כגון בריאות, בריאות הנפש ופוליטיקה.

"אנחנו נותנים עדיפות לאמון המשתמש ולחוויית המשתמש על פני הכנסות", נכתב בהודעת החברה. "המטרה שלנו היא להבטיח שהבינה המלאכותית תשרת את כל האנושות ותייצר הזדמנויות חדשות לכולם".