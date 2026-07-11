חודש לאחר ששיחק במונדיאל: קשר נבחרת דרום אפריקה ג'יידן אדמס מת בגיל 25

עולם הכדורגל שרוי בהלם עמוק בעקבות מותו הפתאומי של ג'יידן אדמס, קשר הנבחרת המקומית וקבוצת ממלודי סאנדאונס, בגיל 25 בלבד. המקרה הטרגי התרחש שבועות ספורים לאחר שאדמס לקח חלק היסטורי במונדיאל 2026, שם שיחק בכל שלושת משחקי שלב הבתים של נבחרתו, שהודחה בשלב 32 האחרונות מול המארחת קנדה.

משטרת דרום אפריקה הודיעה כי פתחה בחקירה רשמית לאחר שגופתו של השחקן נמצאה בשבת בבוקר בבית בקייפטאון, כאשר נסיבות המוות טרם הובהרו.

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הראיון האחרון של אדמס

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שר הספורט, האמנות והתרבות של דרום אפריקה, גייטון מקנזי, פרסם הודעה רשמית שבה הביע זעזוע עמוק וקרא לתקשורת ולציבור לגלות איפוק וחמלה: "סיבת פטירתו של ג'יידן עדיין לא אושרה, ואני מבקש להימנע מספקולציות כדי להעניק למשפחתו ולמועדון את המרחב והפרטיות שהם זקוקים להם ברגעים קשים אלו".

אדמס הפגין מחויבות יוצאת דופן במהלך גביע העולם, כאשר עלה בהרכב הפותח במשחק מול צ'כיה (1:1) שעות ספורות בלבד לאחר שנודע לו על מותה של סבתו.

איגוד שחקני הכדורגל בדרום אפריקה מסר כי הוא "מרוסק מהמוות בטרם עת" של הקשר, שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2022. אדמס החל את הקריירה המקצוענית שלו במועדון סטלנבוש, וברואר 2025 עבר לממלודי סאנדאונס, עמה זכה באליפות המקומית ובליגת האלופות האפריקאית. הוא היה שותף להישגים הגדולים של הנבחרת תחת המאמן הוגו ברוס, בהם ההעפלה לחצי גמר אליפות אפריקה ב-2024 וההעפלה ההיסטורית לשלבי הנוקאאוט במונדיאל.