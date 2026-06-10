גורם רשמי במחלקת המדינה האמריקנית מסר אמש (שלישי) לסוכנות AFP כי שופט כדורגל מסומליה שנחסמה כניסתו לארה"ב כיוון שהשופט "מקושר לחשודים בחברות בארגוני טרור", ובשל כך אינו זכאי לאישור כניסה. במקביל, ראש כוח המשימה של הבית הלבן לגביע העולם, אנדרו ג'וליאני, הגן אמש על ההחלטה למנוע את כניסת השופט ומספר אנשי צוות מהמשלחת האיראנית.

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ג'וליאני, בנו של יועצו לשעבר וראש עיריית ניו יורק המיתולוגי רודי ג'וליאני, הדגיש בוושינגטון כי 35 נבחרות נכנסו למדינה ללא חסימה של שחקנים או מאמנים, אך אישר כי מספר עסקנים סורבו "מסיבות טובות". לדבריו, הממשל מחפש איזון בין אירוח הטורניר להגנה ביטחונית, כדי להבטיח שגורמים עוינים לא ינצלו את המונדיאל ככיסוי לקבלת גישה לארצות הברית.

במרכז הסערה עומד השופט הסומלי עומר ארטאן, שנבחר ב-2025 לשופט השנה באפריקה והיה אמור להיות הסומלי הראשון שמנהל משחק במונדיאל, אך סורב כניסה בנמל התעופה במיאמי. סומליה ואיראן נכללות ברשימת מדינות צו איסור הכניסה שהנהיג ממשל דונלד טראמפ כחלק מהחמרת מדיניות ההגירה.

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ההגבלות השפיעו קשות גם על נבחרת איראן, שנאלצה להעתיק את בסיס האימונים למקסיקו בשל העימות הצבאי עם ארצות הברית, ואף התבשרה כי הקצאת הכרטיסים לאוהדיה בוטלה. ג'וליאני הסביר כי הממשל מבקש להבטיח תנאים שווים לכולם, אך חובה לוודא שלאנשים שעובדים עם משמרות המהפכה לא תהיה גישה למדינה.

ראש כוח המשימה רמז על הפיקוח ההדוק וציין כי "ישנם אנשים שטוענים שהם מאמנים, אך ייתכן שאינם כאלה". לצד העימותים סביב הוויזות, שליח הבית הלבן הרגיע כי נכון לעכשיו "אין איומים אמינים" על הטורניר, אך הבהיר כי קהילת המודיעין הגבירה כוננות ותמשיך לנטר את המצב באדיקות עד לגמר ב-19 ביולי.