לאמין ימאל מרגיע את ספרד: "החילוף במחצית היה מתוכנן מראש"

הסיפור בקצרה:

צפירת הרגעה במדריד: למרות החשש כי נפצע שוב בשריר הירך האחורי (הסטרינג), לאמין ימאל אישר שהחילוף שלו במחצית מול סעודיה נקבע עוד לפני שריקת הפתיחה כדי למנוע עומס.

למרות החשש כי נפצע שוב בשריר הירך האחורי (הסטרינג), לאמין ימאל אישר שהחילוף שלו במחצית מול סעודיה נקבע עוד לפני שריקת הפתיחה כדי למנוע עומס. התפוצצות ספרדית: אחרי ה-0:0 המאכזב מול כף ורדה, אלופת אירופה חזרה לעצמה עם 0:4 מוחץ על הסעודים, שהבטיח מעשית את מקומה בשמינית הגמר.

אחרי ה-0:0 המאכזב מול כף ורדה, אלופת אירופה חזרה לעצמה עם 0:4 מוחץ על הסעודים, שהבטיח מעשית את מקומה בשמינית הגמר. היסטוריה: בגיל 18 ו-343 ימים, כוכב ברצלונה הפך לכובש השביעי הצעיר ביותר בתולדות גביע העולם – מקום אחד מעל ליאו מסי.

בגיל 18 ו-343 ימים, כוכב ברצלונה הפך לכובש השביעי הצעיר ביותר בתולדות גביע העולם – מקום אחד מעל ליאו מסי. הראש כבר באורוגוואי: עם יתרון 0:3 מבטיח בהפסקה, המאמן דה לה פואנטה בחר להוריד גם את מיקל אויארסבאל (שכבש צמד) כדי לשמור על השניים למחזור נעילת הבית.

אחרי מחזור פתיחה מביך ורווי ביקורת, נבחרת ספרד חזרה להציג את הכדורגל הסוחף שלה עם 0:4 מהדהד על סעודיה, שקירב אותה מרחק נגיעה משמינית הגמר. אלא שלצד החגיגה על הדשא, רגע אחד של חרדה עבר על האוהדים הספרדים כאשר לאמין ימאל הוחלף כבר בהפסקה.

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שחקן הכנף בן ה-18, שרק חזר להרכב הפותח לאחר שסבל מפציעה בשריר הירך האחורי (הסטרינג), הציג מחצית ראשונה פנומנלית ואף כבש את שער היתרון. החשש בקרב הקהל היה שהכוכב הצעיר החמיר את הפציעה, אך מיד לאחר סיום המשחק ימאל מיהר להרגיע את הרוחות והבהיר שלא מדובר בכפייה רפואית, אלא בניהול עומסים חכם של המאמן לואיס דה לה פואנטה.

"התיקו מול כף ורדה עקץ אותנו"

"זה היה התכנון מלכתחילה – לעלות למחצית אחת, לעזור לנבחרת ואז לנוח", הסביר ימאל לתקשורת. "המשחק הראשון (ה-0:0 מול כף ורדה) לא הציג את מי שאנחנו, זה היה משחק שונה לגמרי. לסיים בתיקו משחק שאתה יודע שאתה חייב לנצח זה דבר שעקץ אותנו וגרם לנו לחשוב הרבה מאוד בימים האחרונים. הגענו למשחק הזה בדיוק בצורה שבה רצינו להופיע".

ההחלטה של דה לה פואנטה להעניק מנוחה לכוכבים שלו הפכה לקלה במיוחד לאחר שספרד דרסה את הסעודים וירדה למחצית ביתרון 0:3 (בזכות שער של ימאל, צמד של מיקל אויארסבאל ושער עצמי של חסן אל-תמבכתי). יחד עם ימאל הוחלף גם אויארסבאל, במטרה להבטיח ששני עמודי התווך של ההתקפה יגיעו כשירים לחלוטין לקרב הקשה במחזור האחרון מול אורוגוואי.

עקף את מסי, פלה עדיין בפסגה

מעבר לניצחון הקבוצתי החשוב, ימאל רשם ציון דרך אישי היסטורי שהצית את הדמיון ברשתות החברתיות: בגיל 18 ו-343 ימים, הוא הפך לשחקן השביעי הצעיר ביותר בהיסטוריה שכובש שער במונדיאל, כשהוא מתברג בטופ 10 הרשמי ומותיר מאחוריו שמות ענק, כולל ליאו מסי (שנמצא כעת במקום השמיני). מי שמחזיק במקום הראשון ברשימה היוקרתית הוא פלה הברזילאי, שהבקיע את שער המונדיאל הראשון שלו בגיל 17 ו-239 ימים בלבד.

"זה רגע מיוחד מאוד עבורי", הודה ימאל הנרגש בסיום. "תמיד חלמתי לשחק במונדיאל, ולכבוש במשחק הראשון שלי כשחקן הרכב זה פשוט חלום שהתגשם. את המונדיאל הקודם (קטר 2022) עוד צפיתי מהכיתה בבית הספר עם החברים, והיום לעמוד כאן, להבקיע בבמה המרכזית כשאמא שלי וכל המשפחה שלי צופים בי מהיציע – אין תחושה מדהימה מזו".