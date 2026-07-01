המבחן של טוכל: אנגליה הולכת על כל הקופה בנוקאאוט מול קונגו המפתיעה

נבחרת אנגליה תפתח הערב (רביעי) את מסעה בשלבי הנוקאאוט של מונדיאל 2026, כשתתמודד באצטדיון מרצדס-בנץ באטלנטה מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו במסגרת שלב 32 האחרונות. המנצחת במפגש המסקרן הזה תבטיח את מקומה בשמינית הגמר, שם היא צפויה לפגוש את מקסיקו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

למרות שאנגליה סיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית עם שבע נקודות, היכולת של החבורה של תומאס טוכל גררה ביקורת לא מעטה מהתקשורת והאוהדים בממלכה. אחרי 0:0 משמים ומאכזב מול גאנה (בו החזיקו האנגלים בכדור ב-78.9% מהזמן – הנתון הגבוה ביותר בטורניר לקבוצה שלא ניצחה), האריות הזיעו קשות גם מול פנמה עד שג'וד בלינגהאם והארי קיין הכריעו את המשחק במחצית השנייה בדרך ל-0:2.

https://x.com/i/web/status/2072327813189824639 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

למרות הטענות על חוסר יצירתיות, טוכל עדיין מחזיק במאזן מרשים ובלתי מנוצח של 10 ניצחונות ותיקו מאז מונה לתפקיד, והוא מזהיר מפני שאננות: "אם נתחיל לחשוב מעכשיו על שמינית הגמר ומקסיקו – אנחנו ניענש קשות. יש לנו רק משימה אחת וארבעה ימים להתכונן אליה, והיא באטלנטה".

כוכבה של ארסנל, בוקאיו סאקה, איבד את מקומו בהרכב הפותח ולרדת לספסל, כאשר נוני מדואקה יועדף על פניו באגף ימין לצד מרקוס רשפורד. בעקבות פציעתו הקשה של ריס ג'יימס וסיבוב הקרסול של ג'ארל קוואנסה מול פנמה, טוכל נותר עם מצוקת מגנים חריפה, והציב את עזרי קונסה בעמדת המגן הימני.

הארי קיין, שהפך בשלב הבתים לכובש הגדול ביותר של אנגליה בגביעי העולם (11 שערים בסך הכל), זקוק לשער אחד בלבד הערב כדי להשתוות לג'ף הרסט (4 שערים) במקום השני של כובשי הנבחרת בשלבי הנוקאאוט של המונדיאל, כשמעליהם נמצא רק גארי ליניקר עם שישה.

הסינדרלה מאפריקה: קונגו מאמינה בסנסציה

מהעבר השני, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כבר רשמה היסטוריה פרטית עצומה כשהעפילה לשלב הנוקאאוט לראשונה בתולדותיה. הנבחרת של סבסטיאן דסאבר הייתה בדרך הביתה במשחק הנעילה של הבתים, אך מהפך מרשים וניצחון 1:3 על אוזבקיסטן סידר לה את הכרטיס היוקרתי.

הנשק המרכזי של האפריקאים הוא יואן ויסה, חלוצה של ניוקאסל, שנמצא בכושר מטורף וכבש שלושה מתוך ארבעת השערים של נבחרתו בטורניר (ממוצע מדהים של שער בכל 90 דקות במונדיאל). קונגו צפויה להציג סגנון משחק דומה לגאנה ופנמה – התגוננות עמוקה (החזיקו בכדור רק ב-38.5% מהזמן בשלב הבתים) ויציאה למתפרצות קטלניות דרך האגפים, שם המגן השמאלי המהיר ארתור מסואקו ינסה לנצל את חוסר הניסיון של ההגנה האנגלית המאולתרת.

היסטורית, מדובר במפגש הראשון אי פעם בין שתי הנבחרות בכל המסגרות. אנגליה פגשה נבחרת אפריקאית בשלבי הנוקאאוט רק פעם אחת בעבר (0:3 על סנגל בשמינית גמר 2022). מעניין לציין כי מתוך ארבעת המשחקים היחידים שטוכל לא ניצח כמאמן אנגליה, שניים היו מול נבחרות אפריקאיות (התיקו מול גאנה והפסד 3:1 לסנגל בידידות בשנה שעברה).

במקרה של שוויון בתום 90 הדקות, טוכל כבר הבהיר כי הנבחרת תמשיך במדויק את תוכנית הפנדלים המדעית של קודמו גארת' סאות'גייט, שהפכה את אנגליה מנבחרת שמפסידה בקביעות בדו-קרב מהנקודה, לבעלת אחוזי הצלחה גבוהים.