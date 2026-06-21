מונדיאל 2026: ספרד מחפשת שער, אורוגוואי מול הלהיט של הטורניר
ספרד מגיעה עצבנית מול סעודיה ביילסה ואורוגוואי ינסו לפצח את הבונקר של כף ורדה • בבית ז': בלגיה מחפשת שער שדה ראשון מול איראן, ומוחמד סלאח חוגג יום הולדת 34 בקרב מול ניו זילנד • לקראת משחקי הערב
הערב ה-11 במונדיאל 2026: הערב (ראשון) נלווה את המחזור השני והגורלי בבתים ז' וח' עם ארבעה משחקים מרתקים שיקבעו לאן מועדות פניהן של הנבחרות. אלופת אירופה ספרד מגיעה עצבנית במיוחד אחרי הסנסציה מול כף ורדה, ביילסה ואורוגוואי מנסים לפצח את ההגנה הקשוחה של נבחרת האיים, בלגיה מחפשת שער שדה ראשון מזה ארבע שנים מול איראן, ומוחמד סלאח חוגג יום הולדת 34 בקרב היסטורי מול ניו זילנד המפתיעה.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
>>> רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 <<<
>>> מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים <<<
יום הולדת 34 וריקוד אחרון למוחמד סלאח בוונקובר
המשחק שינעל את הלילה המטורף הזה (04:00) יפגיש את ניו זילנד ומצרים על אדמת קנדה, בקרב שבו שתי הנבחרות מחפשות היסטוריה: ניצחון ראשון אי פעם במשחק מונדיאל.
מצרים נושאת משקולת היסטורית כבדה – למרות שהייתה הנבחרת האפריקאית הראשונה במונדיאלים (ב-1934), היא מחזיקה ברצף של 8 משחקים ללא ניצחון בטורניר.
הלילה, מוחמד סלאח חוגג את יום הולדתו ה-34 על המגרש במה שמסתמן כ"ריקוד האחרון" שלו בגביע העולם. סלאח, שהיה מעורב ב-60% משערי הנבחרת במוקדמות, בישל את השער ב-1:1 מול בלגיה ומקווה שהפעם זה יספיק ל-3 נקודות היסטוריות.
ניו זילנד, מצידה, מציגה את הסגל המוכשר בתולדותיה ורשמה נתוני שיא התקפיים מול איראן (21 נגיעות ברחבה וצמד של אלייז'ה ג'אסט).
מרסלו ביילסה ואורוגוואי נזהרים מה"בונקר הנקי" של כף ורדה
אורוגוואי תפגוש ב-01:00 את הפתעת הטורניר, כף ורדה. נבחרת האיים הקטנה מוליכה את בית ח' ומגיעה אחרי תצוגת משמעת טקטית היסטורית מול ספרד: הם ביצעו עבירה אחת בלבד לאורך כל 100 הדקות – הנתון הנמוך ביותר לנבחרת במשחק מונדיאל מאז שהחל התיעוד ב-1966.
מאמן אורוגוואי, מרסלו ביילסה, אמר לשחקניו בתדרוך שהם חייבים להיות הרבה יותר חדים ברחבה. אורוגוואי שלחה 34 הרמות לרחבה במחזור הראשון (יותר מכל נבחרת אחרת בטורניר), אך רק 9 מהן הגיעו ליעדן. בשער, פרננדו מוסלרה צפוי לרשום את הופעתו ה-18 במונדיאלים ולהפוך רשמית לשיאן ההופעות של הסלסטה בכל הזמנים, כשהוא עוקף את אדינסון קבאני.
בלגיה נואשת לשער במונדיאל ולשבור בצורת נגד איראן
המשחק השני של הערב מפגיש שתי נבחרות שסחטו תיקו במחזור הפתיחה, בבית שבו כל ארבע הקבוצות מחזיקות כרגע בנקודה אחת בדיוק. רודי גרסיה יודע שבלגיה שלו חייבת להתעורר, וצפוי לעלות את רומלו לוקאקו ב-11, אחרי שהציל את הקבוצה מהפסד מול מצרים.
מנגד, איראן בונה על המגן בן ה-36 רמין רזאיאן, שהפך במחזור הקודם לשחקן המבוגר ביותר מאז 1966 שגם כובש וגם מבשל במשחק מונדיאל בודד.
נתון מפתח לקראת השריקה: בלגיה סובלת מבצורת שערים מטורפת בבמה הגדולה. לא כולל שערים עצמיים, הבלגים לא כבשו שער שדה במונדיאל מאז המשחק מול קנדה ב-2022. הם החמיצו את 46 הבעיטות האחרונות שלהם בטורניר.
הלחץ בספרד והאמונה של הסעודים
בתוך המחנה הספרדי באטלנטה הרוחות סוערות לקראת המשחק מול ערב הסעודית ב-19:00. התקשורת במדריד לא חסה על השחקנים אחרי ה-0:0 המשמם מול כף ורדה, והנתונים שנחשפים הערב פשוט מדהימים: מאז שכבשו את שערם האחרון במונדיאל (מול יפן ב-2022), הספרדים השלימו בדיוק 2,500 מסירות ובעטו 49 בעיטות לשער, מבלי למצוא את הרשת אפילו פעם אחת.
המאמן לואיס דה לה פואנטה צפוי להחזיר הערב ל-11 את לאמין ימאל, שעלה רק כמחליף במחזור הקודם בגלל פציעה ובתוך 20 דקות רשם 5 דריבלים מוצלחים – יותר מכל שחקן ספרדי אחר שפתח על המגרש.
בצד הסעודי, האמונה בשמים. אחרי ה-1:1 המרשים מול אורוגוואי במחזור הראשון, בנבחרת מאמינים שאפשר להוציא נקודות גם מאלופת אירופה ולסיים את שני המחזורים הראשונים ללא הפסד – הישג שהם מעולם לא רשמו ב-7 ההשתתפויות שלהם במונדיאלים.
האיש שכולם יסתכלו עליו הוא השוער מוחמד אל-עוויס. אל-עוויס רשם לא פחות מ-9 הצלות מול אורוגוואי (הכי הרבה לשוער סעודי מאז 2006).