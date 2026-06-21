מונדיאל 2026: ספרד מחפשת שער, אורוגוואי מול הלהיט של הטורניר

יום הולדת 34 וריקוד אחרון למוחמד סלאח בוונקובר

המשחק שינעל את הלילה המטורף הזה (04:00) יפגיש את ניו זילנד ומצרים על אדמת קנדה, בקרב שבו שתי הנבחרות מחפשות היסטוריה: ניצחון ראשון אי פעם במשחק מונדיאל.

מצרים נושאת משקולת היסטורית כבדה – למרות שהייתה הנבחרת האפריקאית הראשונה במונדיאלים (ב-1934), היא מחזיקה ברצף של 8 משחקים ללא ניצחון בטורניר.

הלילה, מוחמד סלאח חוגג את יום הולדתו ה-34 על המגרש במה שמסתמן כ"ריקוד האחרון" שלו בגביע העולם. סלאח, שהיה מעורב ב-60% משערי הנבחרת במוקדמות, בישל את השער ב-1:1 מול בלגיה ומקווה שהפעם זה יספיק ל-3 נקודות היסטוריות.

ניו זילנד, מצידה, מציגה את הסגל המוכשר בתולדותיה ורשמה נתוני שיא התקפיים מול איראן (21 נגיעות ברחבה וצמד של אלייז'ה ג'אסט).