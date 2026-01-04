המרחב האווירי של יוון נסגר: צפויים שיבושים קשים בנתב"ג

שיבושים משמעותיים בתנועה האווירית לאירופה וממנה: רשות שדות התעופה (רש"ת) הודיעה היום (ראשון) על סגירת המרחב האווירי של יוון, בעקבות תקלת קשר חריגה.

על פי ההודעה, בשלב זה המרחב האווירי היווני סגור לטיסות עד השעה 16:00. הרקע להחלטה הדרמטית הוא בעיות קשר ותקלה טכנית בתדרי הרדיו במרחבי הפיקוח התעופתי של אתונה ומקדוניה, מה שמונע פיקוח בטוח על תנועת המטוסים באזור.

התקלה משפיעה באופן ישיר על לוח הטיסות בישראל. בנמל התעופה בן גוריון נרשמים כעת עיכובים בהמראות ובנחיתות, ומספר טיסות מעוכבות על הקרקע בעוד הנוסעים ממתינים בטרמינל לאישור המראה מחודש.

ברשות שדות התעופה מציינים כי חברות התעופה פועלות כעת בניסיון למצוא נתיבי טיסה עוקפים, שלא עוברים דרך המרחב האווירי של יוון, על מנת לצמצם את העיכובים.

לציבור הנוסעים מומלץ להתעדכן בלוח הטיסות ומול חברות התעופה בנוגע לשינויים במועדי ההמראות.