התוכנית הסודית של איראן – בניסיון למחוק את ישראל | מיוחד לסופ"ש

בעוד תשומת הלב העולמית מופנית לחזיתות המוכרות של איראן בעזה, לבנון, סוריה ותימן, מתחת לרדאר מתבססת חזית חדשה ומסוכנת בלב אפריקה. מלחמת האזרחים האכזרית המשתוללת בסודן הפכה למסך עשן, שמאחוריו טהרן בונה דריסת רגל צבאית המאיימת לשנות את מאזן הכוחות האזורי.

הסכסוך בסודן מתנהל בין שני גנרלים, שהיו בעבר שותפים להפיכה צבאית וכעת נלחמים על השליטה במדינה. מצד אחד ניצב צבא סודן הרשמי (SAF), בפיקודו של הגנרל עבד אל-פתאח אל-בורהאן. לאחר שכמעט קרס ונענה בשלילה לבקשות סיוע מהמערב ומישראל, פנה אל-בורהאן לאיראן, שמספקת לו כעת כטב"מים וציוד צבאי בתמורה לבסיסים ונמלים.

מהצד השני נמצאים "כוחות הסיוע המהיר" (RSF), מיליציה אכזרית בפיקודו של הגנרל "חמידתי", שצמחה מכוחות הג'נג'וויד בדארפור. ה-RSF מממן את עצמו באמצעות השתלטות על מכרות הזהב של סודן והברחתו דרך רשתות גלובליות הנתמכות על ידי גורמים מרוסיה ומאיחוד האמירויות.

באופן מפתיע, רוסיה ואיראן, בנות ברית בזירות אחרות, תומכות בצדדים יריבים בסודן. רוסיה אינה מוכנה לוותר על שליטתה בזהב דרך ה-RSF, בעוד איראן חושקת בנמל אסטרטגי שיעניק לה צבא סודן. הדבר מצביע על החשיבות האסטרטגית העצומה שאיראן רואה בזירה זו.

כטב"מים, לוחמה אלקטרונית וציר הברחות חדש

המעורבות האיראנית החלה באספקת כטב"מים מתקדמים לצבא סודן, בהם דגמי "מוהאג'ר-6" ו"אבאביל-3", המאפשרים תקיפה מדויקת ואיסוף מודיעין. כוחות ה-RSF מדווחים כי הכטב"מים, המופעלים ככל הנראה על ידי מומחים איראנים, שינו את מאזן הכוחות בבירה ח'רטום.

אך הסיוע האיראני אינו מסתכם רק בכך. טהראן מספקת גם יכולות לוחמה אלקטרונית, המאפשרות לשבש אותות GPS ותקשורת לוויינית באזור הים האדום. בכך היא יוצרת "אזור אפור" מודיעיני, המגן על נתיבי ההברחות שלה ועל נתיבי השיט העולמיים.

במקביל, היא משתמשת בזהב הסודני ליצירת "בנק צללים" שמממן את פעולותיה ללא חשש מסנקציות. איראן דורכת על יבלות רגישות. גם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ראה בסודן נכס אסטרטגי. איראן, על ידי חיבור עם אל-בורהאן, מחבלת ישירות בתוכנית הסעודית וגם הישראלית ליצירת אזור יציב ואנטי-איראני בים האדום.

הנוכחות האיראנית הגוברת בנמל סודן, שאושרה בעגינת ספינות מלחמה איראניות, נועדה להקים מרכז לוגיסטי ימי שישמש כתחנת תדלוק, תחזוקה ומוצב האזנה. מטרת העל היא תמיכה לוגיסטית בחות'ים בתימן ושיקום "ציר ההברחות" ההיסטורי דרך סודן ומצרים, ששימש בעבר להעברת רקטות ונשק לחמאס ולג'יהאד האסלאמי בעזה.

במקביל, איראן מנצלת את הכאוס כדי לבצע עסקאות חליפין של נפט ונשק תמורת זהב סודני, ובכך לעקוף את הסנקציות הכלכליות. כלל הפעולות הללו מעידות על תוכנית איראנית קוהרנטית להפוך את סודן ממעצמה מקומית מפורקת למדינת לוויין פונקציונלית - בלב האסטרטגיה הגלובלית של טהראן.

התגובה הישראלית והאזורית

המהלכים האיראניים בסודן פוגעים ישירות באינטרסים של סעודיה ומצרים, הרואות בים האדום נכס ביטחוני וכלכלי קיומי. ישראל אינה בוחרת צד במלחמת האזרחים של סודן, אך היא נוקטת עמדה נחושה במלחמה נגד איראן. גם ישראל מודאגת מהיווצרות אגף שיגור דרומי חדש לכטב"מים וטילים ארוכי טווח.

על פי פרסומים זרים, התיאום המודיעיני בין ישראל למצרים וסעודיה התחזק דרמטית כדי לנטר כל תנועה איראנית ולבלום את ציר ההברחות היבשתי. במקביל, ארצות הברית ממשיכה לחנוק את המימון באמצעות סנקציות על רשתות הברחת הזהב. ואם הרמיזה החדשה של בן סלמן לטראמפ בפגישתם בבית הלבן נראה כי יש עוד שחקן חדש בזירה.

בעוד ישראל נמנעת מבחירת צד במלחמת האזרחים, היא נוקטת עמדה נחושה במלחמה נגד ההתבססות האיראנית. סודן הפכה למעבדה שבה איראן בוחנת עד כמה רחוק היא יכולה לדחוף את גבולות ההשפעה שלה בים האדום.

אם טהראן תצליח לבסס שם נמל, מסדרון הברחות ומוקד כטב"מים, תהפוך סודן לחזית דרומית חדשה ומסוכנת במערכה הרחבה של ישראל מול איראן. והשאלה האמיתית היא לא מה איראן עושה בסודן – אלא מה ישראל תעשה בנוגע לזה?