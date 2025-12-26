נמאס לכם מהמאבטח בקניון? המדינות הבטוחות בעולם | מיוחד לסופ"ש

בשנת 2025, המונח "שלום" הרגיש כמו קצת כמו מצרך נדיר. מלחמות עולמיות החריפו, אבטחת הגבולות התהדקה והמתחים המסחריים המשיכו לעלות. על פי מדד השלום העולמי (GPI) לשנת 2025, מספר הסכסוכים המדינתיים הגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, כאשר שלושה נוספים פרצו השנה בלבד. לפחות זה שבעזה הסתיים בשנה האחרונה.

למרות הסטטיסטיקות הקודרות הללו, יש מדינות שממשיכות לתת עדיפות לשלום ונייטרליות. מדד GPI, המופק על ידי המכון לכלכלה ושלום העולמי, עוקב אחר 23 אינדיקטורים, החל מסכסוכים חיצוניים והוצאות צבאיות ועד לאמצעי בטיחות ואבטחה כמו טרור ורצח. המדינות המדורגות בראש המדד היו עקביות באופן יוצא דופן במשך כמעט שני עשורים, דבר המראה את היציבות שמדיניות השלום יכולה להביא בטווח הארוך.

איסלנד

המדינה מדורגת במקום הראשון מאז 2008 כמקום השלו ביותר בעולם, שמובילה בכל שלושת התחומים: ביטחון, סכסוך מתמשך ומיליטריזציה. היא אף רשמה שיפור של 2% השנה, מה שמגדיל את הפער מהמדינה שבמקום השני ברשימה.

עבור המקומיים, תחושת הביטחון הזו טבועה בחיי היומיום. למרות שתנאי מזג האוויר קשים, במיוחד בחורף, ולא תמיד יוצרים תחושת ביטחון, הקהילה דווקא כן. כל כך בטוח שם, שאנשים מטיילים שם לבד בלילה בנוחות. אם תראו מחוץ לחנויות עגלות תינוקות עם הפעוטות בתוכן, תדעו שזה לא דבר חריג. יש הורים שיעשו קניות ויחזרו לעגלות לאחר מכן, פשוט אין סיבה לדאגה, אף אחד לא ייגע בילדים. ואם חשבתם שזה מפתיע, השוטרים שם כלל לא נושאים נשק, ככה זה כשאין צורך.

בין הדברים שכדאי לעשות כשתגיעו לאיסלנד, זה קודם כל לחוות את הרוגע הפנימי של המקומיים בכך ששוחים בבריכה גיאותרמית ושחייה בג'קוזי טבעי. עוד ניתן ללכת בעקות הנופים הפראיים של איסלנד, הצוקים וההרים לצד קרחוני הענק.

אירלנד

למרות שסבלה מסכסוכים לאורך סוף המאה ה-20, אירלנד של ימינו ממשיכה להציב את השלום בחזית. המדינה קיבלה ציונים גבוהים במיוחד על צמצום המיליטריזציה שלה משנה לשנה ודורגה כאחת המדינות עם מספר הסכסוכים המקומיים והבינלאומיים הנמשכים הנמוך ביותר. היא גם דורגה בין עשרת המדינות המובילות מבחינת ביטחון חברתי, עם תפיסות נמוכות של פשיעה ואלימות.

בזירה העולמית, המדינה שומרת על נייטרליות צבאית, שכן אינה חברה רשמית בנאט"ו, אחת מתוך ארבע מדינות אירופאיות בלבד, ומעדיפה להשתמש בדיפלומטיה כדי לפתור סכסוכים. בתוך המדינה, נותנים עדיפות לשימור נופיה ואתרי התרבות שלה, ומבטיחה שמטיילים תמיד ירגישו רצויים.

מנהל חווה מקומי סיפר לתקשורת הבריטית כי תחושת הביטחון מורגשת היטב בכל המדינה. "יש תחושה עמוקה של קהילה וידידות שגורמת לך להרגיש רצוי, בין אם אתה בעיירה קטנה או בעיר הגדולה. אנשים כאן דואגים אחד לשני כאן. זה מסוג המקומות שבהם אתה יכול לבקש עזרה מזר והוא יעשו מעל ומעבר למענך". תיירים שמגיעים לכאן יהנו מהטבע הרגוע של אירלנד שמוביל גם לתחושת שלווה. במדינה הזאת, אף פעם לא תהיו רחוקים מטירה, אפשרות לטיול ביער או מאירוע מוזיקלי מסורתי בפאב נעים.

ניו זילנד

בשנה האחרונה עלתה המדינה שני מקומות למקום השלישי, הודות לשיפורים בתחום הבטיחות והאבטחה וכן לאחר שהיו פחות הפגנות והשפעות הקשורות לטרור. עבור מדינת אי באוקיינוס ​​השקט, הגיאוגרפיה של ניו זילנד מעניקה לה הגנה טבעית מפני סכסוכים חיצוניים, אך המדיניות הפנימית שלה גם מעניקה לתושבים תחושת שלווה. כמו כן, חוקי הנשק של ניו זילנד הם בין המחמירים בעולם, מה שתורם בהחלט לתחושת הביטחון. לצורך העניין, אנשים משאירים את דלתות בתיהם לא נעולות ונהגים ישמחו לעצור בצד הדרך ולעזור אם ייתקלו ברכב שנתקע.

מעבר לרשת הביטחון החברתית החזקה ולגישה לשירותי בריאות אוניברסליים, תושבי ניו זילנד מעריכים את הקשר שלהם לטבע, בין אם מדובר בהליכה על החוף, טיולים רגליים בטבע או כוס יין תחת הכוכבים. תחושת הקהילה פירושה גם שפע של פסטיבלים ואירועים לכל הגילאים, עם דגש על סביבות ידידותיות למשפחות.

אוסטריה

ירדה מקום אחד השנה למקום הרביעי ומדורגת שם יחד עם שוויץ. אימוץ המדיניות הנייטרלית המחייבת חוקתית, המונעת הצטרפות לבריתות צבאיות כמו נאט"ו, אפשרו לאוסטריה למקד את תשומת ליבה ומשאביה באופן פנימי.

באוסטריה מפרשים את מדיניות הנייטרליות, שנמשכה עשרות שנים, לרשת ביטחון חברתית חזקה, שירותי בריאות ברמה עולמית גבוהה וחינוך מעולה שמטפחים יציבות ואמון. האזרחים משוטטים בערבים לבדם בנוחות, לא מרגישים צורך בנעילת בתיהם ואופניים לרוב יעמדו ללא שרשראות מחוץ לבתי קפה. מנהל מלון בעמק שטואבי במדינה ציין: "בטיחות היא לא רק סטטיסטיקה, זו הדרך שבה החיים מרגישים".

עוד התייחס לביקורת שמקבל מתיירים: "אחרי כמה ימים, הכתפיים שלהם נשמטות, אין להם לחץ והם ישנים כמו ילדים. אנשים מתחילים לשים לב לרחש הנהר, לאופן שבו האור משתנה על ההרים ולשמחה הפשוטה של ​​נשימה עמוקה. זוהי תחושת הביטחון הגדולה ביותר, אתה פשוט חופשי להיות".

סינגפור

עיר-המדינה ששמרה על מקומה השישי, היא המדינה האסייתית היחידה שנמצאת בעשירייה הראשונה. היא קיבלה דירוג גבוה במיוחד מבחינת בטיחות וביטחון, למרות שהיא שומרת על אחת מרמות ההוצאות הצבאיות לנפש הגבוהות בעולם, כשרק צפון קוריאה וקטאר עקפו אותה.

היעדר סכסוכים מתמשכים וביטחון פנימי מובילים לתחושת ביטחון חזקה עבור רוב התושבים. בעוד שעמדתה השמרנית של סינגפור בנוגע להגנות על הקהילה הגאה מגבילה חלק מהחירויות, כאשר נישואים חד-מיניים עדיין אסורים, ישנה התקדמות חברתית בקידום אירועים כמו פסטיבל הגאווה הגדול שמתקיים למרות זאת.