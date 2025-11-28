ישראל היא מונופול של אחת הטכנולוגיות השמורות בעולם | מיוחד לסופ"ש

מה אם נספר לכם שהטכנולוגיה שמאחורי ראיית הלילה המודרנית היא אחת המורכבות, הסודיות והשמורות ביותר בעולם וישראל היא שחקנית מרכזית? בואו נתחיל מהבסיס: יש שתי טכנולוגיות שונות לגמרי, שכולם קוראים להן "ראיית לילה".

הראשונה היא "הגברת אור כוכבים" – התמונה הירוקה מסרטי הקומנדו, שמגבירה אור זעיר פי 50,000, אבל הופכת לעיוורת בחושך מוחלט. הטכנולוגיה השנייה, והיא המהפכנית באמת, היא הדמיה תרמית.

את הבסיס התיאורטי גילה הפיזיקאי וויליאם הרשל כבר בשנת 1800, אך את השימוש הצבאי הראשון עשו הנאצים במלחמת העולם השנייה, עם מערכות שדרשו פנס עזר מסורבל.

המהפכה האמיתית, מערכות שאינן דורשות פנס, התרחשה לראשונה במלחמת וייטנאם, שם היא איפשרה למסוקים אמריקניים לסרוק בחשכת הג'ונגל אחר לוחמי וויטקונג.

ומה לגבי ישראל?

השימוש המבצעי המשמעותי הראשון אירע במלחמת יום הכיפורים. מספר טנקים של גדוד 74 השתמשו בהן לקרבות הבלימה הליליים ברמת הגולן. היכולת לזהות טנקים סוריים בחושך מוחלט העניקה יתרון טקטי מכריע לישראל.

הלקח הזה נצרב ב-DNA של צה"ל: מי ששולט בלילה, שולט בקרב. במשך שנים, השתמשו בחומרים שונים. אבל אז הגיע המרקורי-קדמיום-טלוריד, או בקיצור MCT. וזה שינה הכול.

הקסם הוא ביחס בין היסודות, ממש כמו לערבב צבעים: יותר קדמיום, והגלאי רגיש לאורכי גל קצרים, כלומר לחום גבוה. תשנה את היחס לטובת המרקורי, הכספית, והוא יהפוך רגיש לאורכי גל ארוכים – חום נמוך יותר, כמו זה שפולט גוף אדם.

אבל יש מלכוד: כדי שהחומר הזה יהיה רגיש מספיק הוא חייב להיות קפוא בטמפרטורה של מינוס 200 מעלות צלזיוס. כל גלאי MCT מתקדם מגיע עם מקרר קריוגני זעיר ששואב את כל החום מהגלאי. השליטה על התהליך צריכה להיות מושלמת. אם יש אטום אחד לא במקום, אם יש זיהום של גרגר אבק אחד, כל הגביש, ששווה מאות אלפי דולרים, נזרק לפח. השחקנים הגדולים: ריית'יאון האמריקנית ותאלס הצרפתית.

וישראל? היא לא ניסתה להתחרות בייצור המוני. היא התמקדה ברכיב הקריטי ביותר: הגלאי.

חברת SCD הישראלית הפכה למובילה עולמית בייצור גלאי MCT בזכות מודל פעולה של סטארט-אפ והיתרון של משוב מיידי מיחידות העילית של צה"ל, שאין לאף תאגיד ענק.

אז מה נתח השוק של ישראל? אם מסתכלים על כלל השוק, הוא קטן. אבל אם מתמקדים בפלח השוק הצבאי המתקדם ביותר - הגלאים המקוררים, ישראל היא אחת משלוש השחקניות הגדולות בעולם, עם נתח שוק שמוערך בכשלושים אחוזים. זה מספר מטורף.

אבל המונופול הזה יכול להתפוצץ לנו בפנים. איך? חומרי הגלם. ישראל צריכה מתכות נדירות כמו טלוריום (Tellurium). על פי הסקר הגיאולוגי של ארצות הברית - סין אחראית לכ- 70% מהפקת הטלוריום העולמית. עם טלוריום מזוקק ברמה גבוהה, הנדרש לייצור מוליכים כמו MCT, הדומיננטיות אף גדולה יותר.

סין לא רק מחזיקה בנתח גדול מהעוגה. במקרים רבים, היא הבעלים של המאפייה.

וישראל נמצאת במלכוד. היא לא יכולה להתנתק לחלוטין משרשרת האספקה הסינית כי אין לה אלטרנטיבה אמיתית בקנה מידה מספק.

איך ארצות הברית נכנסת לתמונה?

ארצות הברית מחזיקה מלאי פיזי של 93 חומרים אסטרטגיים וקריטיים, וכמובן, גם גרמניום וטלוריום – שניים מחומרי הגלם החשובים ביותר לייצור הגלאים. ארצות הברית היא פוליסת הביטוח. במסגרת ההסכמים האסטרטגיים, האמריקנים מבטיחים לישראל גישה למאגרי החירום שלה במקרה של משבר.

אבל זו אופציית "יום הדין". זה כמו גנרטור חירום בבית. הוא לא מפעיל לך את המזגן כל יום, הוא שם למקרה שתהיה הפסקת חשמל ארצית.

ומה בעתיד? ראיית לילה צבעונית. הדור הבא - גלאי T2SL, יכול לראות "צבעים" של חום. המערכת לוקחת שתי תמונות ומציגה אותן יחד, כשהיא צובעת כל סוג חום בצבע אחר. פתאום, מחבל שמסתתר ליד מנוע של רכב לא נראה כמו "כתם חם" אחד, אלא כשתי דמויות נפרדות וברורות. פתאום, ההסוואה הופכת לחסרת תועלת.

המהפכה השנייה: חישה היפר-ספקטרלית. היכולת "לקרוא" את טביעת האצבע הכימית של חומרים מרחוק.

זה אומר לזהות חומרי נפץ דרך קירות ולנתח את הפעילות בתוך כור גרעיני לפי הגזים שהוא פולט.

המהפכה השלישית: היתוך חיישנים ובינה מלאכותית. העתיד הוא לא רק חיישן טוב יותר, אלא מערכת חכמה יותר.

מערכות כמו ה-"Fire Weaver" של "רפאל" לוקחות את המידע מהמצלמה התרמית, מהמכ"ם, וממודיעין פנימי ומתיכות את הכול לתמונה אחת. החייל לא יצטרך יותר לפרש את המידע. הוא יקבל "תובנות" מיידיות מהמכונה.

בסופו של דבר, ישראל הפכה לשחקנית עולמית בשליטה על הלילה. היא הבינה שלפעמים הנשק החזק ביותר הוא לא הטיל שיודע לפגוע במטרה, אלא הידע הבלעדי והכמעט מיסטי לייצר את החומר שמאפשר בכלל לראות אותה גם בלילה.