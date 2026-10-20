إسرائيل تضغط لعملية سريعة ضد إيران.. والمؤسسة الأمنية تتحفظ
في المستوى السياسي يؤكدون أن لقاء نتنياهو مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست أمس في قاعدة عوفدا تناول موضوع إيران • وفي المنظومة الأمنية يقولون إنهم مستعدون لأي عملية إذا صدرت تعليمات بذلك.
بعد النشر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى أمس (الإثنين) مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في إسرائيل يتحفظون كثيرًا في مشاركة المعلومات حول اللقاء. مع ذلك، في المستوى السياسي مستعدون فقط لتأكيد أن اللقاء تناول موضوع إيران، هذا ما نُشر مساء اليوم في i24NEWS العبرية من قبل المراسل السياسي غاي عزريئيل.
وفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل، القيادة السياسية في إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلي تعتقد أن اتخاذ إجراء سريع ضد إيران هو أمر ضروري. ومع ذلك، كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي يرغبون في الانتظار مع مثل هذا الإجراء، لكنهم يقولون إنهم بالطبع مستعدون للتحرك فور صدور الأمر. ويضيف مصدر عسكري: "مستعدون لأي تطور".
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بالمقابل، لا تزال المعلومات الاستخباراتية تُظهر أن إيران قد تستغل الانتخابات وتعمل على محاولة التشويش أو إفشال يوم الانتخابات بالكامل. هذه المعلومات تتعلق بسلسلة من التهديدات المحتملة، بما في ذلك إطلاق صواريخ، تهديدات بتنفيذ عمليات، وأيضًا استهداف شخصيات رفيعة المستوى في إسرائيل. القرار بشأن القيام بتحرك سيعتمد في نهاية المطاف أيضًا على مدى فورية وواقعية أي من هذه التهديدات.