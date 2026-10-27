تتصاعد حدة التوتر السياسي والأمني في إسرائيل على وقع التحضيرات للانتخابات العامة المقررة غداً، وسط تقارير تكشف عن خلافات جوهرية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زمير، على خلفية توجهات محتملة لشن ضربات عسكرية ضد إيران.

وفي الوقت الذي نفت فيه المؤسسة الأمنية - ممثلة بوزير الأمن إسرائيل كاتس - وجود أي نوايا هجومية لشن ضربات ضد طهران قبيل الانتخابات، مؤكدة أن الرد الإسرائيلي سيقتصر على صد أي هجوم خارجي محتمل، تتزايد الاتهامات الموجهة لنتنياهو باستغلال الملف الإيراني والأزمات الأمنية لأغراض انتخابية بحتة تهدف لضمان بقائه في السلطة.

جدل حاد بين الرفض والدعم داخل الاستوديو

خلال تغطية خاصة، انقسم الضيوف بين مؤيد لسياسات الحكومة الحالية ومنتقدٍ شرس لها:

الرواية المؤيدة لنتنياهو:

أكد ميخائيل كلاينر، عضو الكنيست السابق ورئيس المحكمة الداخلية لحزب الليكود، أن الأنباء المتداولة حول خطط لضرب إيران قبيل الانتخابات لا أساس لها من الصحة، واعتبر أن هذه المزاعم تمثل جزءاً من "حملة إعلامية ممنهجة" تهدف إلى النيل من مكانة نتنياهو وتقويض شعبيته عشية الاقتراع. وأشار كلاينر إلى ما وصفه بالإنجازات الكبرى للحكومة خلال السنوات الأربع الماضية، لا سيما تقويض قدرات حركة حماس وتحييد خطر صواريخ حزب الله وتقليص التهديد النووي الإيراني، مشدداً على ضرورة استمرار نتنياهو في منصبه لإتمام المهام بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

الرواية المعارضة وسياسات "فقدان البوصلة":

من جانبه، شن جاي بوران، الطيار السابق في القوات الجوية الإسرائيلية، هجوماً حاداً على نتنياهو، متهماً إياه باستغلال الملف الإيراني منذ عقود لترهيب الشارع الإسرائيلي والبقاء في الحكم. وأشار بوران إلى أن مصادر أمريكية ومن داخل قيادة الأركان أكدت محاولات نتنياهو شن هجوم أوقفه قائد الجيش، محذراً من التداعيات الاقتصادية والسياسية الخطيرة للتصريحات والمقترحات الأخيرة الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة، والتي وصفها بـ"فقدان الصواب والهوس السياسي".

تحديات التحالفات ومعسكر التغيير

تطرق النقاش إلى خارطة التحالفات السياسية المرتقبة، حيث ناقش الطرفان فرص "معسكر التغيير" وقدرته على تشكيل حكومة بديلة، وسط تباين الآراء بشأن دور الأحزاب العربية ومشاركة القوائم العربية في أي ائتلافات مستقبلية، في ظل استمرار الجدل حول تفشي الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي والسياسات الحكومية الراهنة.

تأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل نتائج صناديق الاقتراع التي ستُحسم في الساعات القادمة، وسط تغطيات إعلامية مكثفة ومستمرة لمواكبة التغيرات والتداعيات المتسارعة.