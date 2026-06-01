Israël, le Liban et l’Iran à l’heure du basculement

L’escalade en cours entre Israël et le Hezbollah dépasse désormais largement le cadre d’un affrontement frontalier. Derrière les échanges de tirs et les frappes sur le terrain se joue une bataille diplomatique et stratégique dont l’enjeu réel est la définition du futur équilibre régional.

Le signal le plus important des dernières heures n’est pas militaire mais politique. En autorisant des frappes contre la Dahieh, le bastion du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, Israël indique qu’il ne considère plus la capitale libanaise comme un sanctuaire. Le message adressé au Hezbollah est limpide : les attaques contre le nord d’Israël auront désormais un coût direct pour ses centres de commandement, ses infrastructures et ses zones d’influence.

Face à cette évolution, Téhéran tente de redéfinir les règles du jeu. En affirmant que le cessez-le-feu conclu avec Washington s’applique également au Liban, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi cherche à placer le Hezbollah sous le parapluie diplomatique iranien. L’objectif est double : protéger son principal allié régional et transformer toute opération israélienne d’envergure au Liban en crise susceptible de compromettre les négociations avec les États-Unis.

C’est précisément là que se situe le cœur du dossier. Washington poursuit simultanément deux objectifs difficiles à concilier : soutenir Israël face aux attaques du Hezbollah tout en obtenant un accord durable avec l’Iran. «Les déclarations relativement ouvertes de Donald Trump à l’égard d’un accord avec Téhéran contrastent avec le durcissement visible de la posture israélienne.

Pour Jérusalem, la situation actuelle est devenue intenable. Les responsables israéliens considèrent qu’aucun cessez-le-feu ne sera viable tant que le Hezbollah conservera sa capacité à frapper régulièrement le nord du pays. D’où la volonté affichée de transformer la zone située au sud du Litani en espace démilitarisé, débarrassé des infrastructures militaires de l’organisation terroriste.

Beyrouth n’est plus à l’abri. La question n’est plus de savoir si la pression militaire atteindra la capitale libanaise, mais jusqu’où Israël est prêt à aller pour contraindre le Hezbollah à cesser ses attaques. Les évacuations observées dans certains quartiers de la Dahieh illustrent déjà ce changement de réalité.