Eurovision 2026 : Israël choisit une chanson écrite par Yuval Raphael

Le titre qui représentera Israël à l’Eurovision 2026, prévu à Vienne, a été officiellement sélectionné ce vendredi par la commission de choix du diffuseur public israélien. Le morceau sera interprété par Noam Bettan, désigné représentant d’Israël pour la compétition.

La chanson, écrite par Nadav Aharoni, Tzalil Klipi et Yuval Raphael, a été composée et produite par Aharoni et Klipi. Elle doit désormais être soumise à l’approbation de l’Union européenne de radio-télévision (EBU), conformément au règlement du concours. Sa présentation officielle au public est programmée pour le 5 mars, lors d’une émission spéciale diffusée sur Kan et l’ensemble de ses plateformes numériques.

La sélection s’inscrit dans un processus profondément remanié cette année. Près de 200 chansons, proposées par des centaines de créateurs israéliens, ont été examinées. Pour la première fois, tous les auteurs-compositeurs membres de l’ACUM (la société israélienne des droits d’auteur) pouvaient soumettre une œuvre, à condition de respecter une anonymisation totale. Afin de garantir cette neutralité, certaines maquettes ont même été présentées à la commission sous forme de versions générées par intelligence artificielle, empêchant toute identification des créateurs.

À l’issue d’une première écoute anonyme, une quarantaine de titres ont été retenus, puis réduits à quatre finalistes. Ces derniers ont été enregistrés avec la voix de Noam Bettan, afin de permettre à la commission d’évaluer l’adéquation entre la chanson et l’interprète. C’est au terme de cette ultime phase que le choix final a été arrêté, à une large majorité.

Selon la commission, le titre retenu marque une rupture stylistique après deux années consécutives dominées par des ballades. Le morceau sera interprété en hébreu, en français et en anglais, une combinaison linguistique destinée à renforcer son impact international.

Par souci d’impartialité, il a été décidé qu’un représentant de la société de production concernée par l’un des titres finalistes ne participerait pas au vote sur ce morceau précis. Il est également précisé que Noam Bettan a été impliqué, en tant qu’artiste et créateur, dans l’élaboration des quatre chansons arrivées en finale.