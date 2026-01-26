La chaîne italienne RAI réclame une représentation palestinienne à l'Eurovision 2026

La controverse autour de la participation israélienne à l'Eurovision 2026 prend une nouvelle tournure. Trois des sept membres du conseil d'administration de la télévision publique italienne RAI ont adressé une demande officielle aux organisateurs du concours, qui se tiendra à Vienne, réclamant l'intégration d'une référence publique à la question palestinienne dans le cadre de l'événement.

Selon la lettre publiée ces derniers jours dans les médias italiens, la proposition prévoit d'inviter un artiste palestinien pour une performance spéciale en marge du concours officiel. Cette initiative viserait, selon ses promoteurs, à "équilibrer" le débat public autour de la guerre et à offrir une tribune au récit palestinien.

La démarche, portée par trois hauts responsables de la chaîne publique, ne demande pas à ce stade l'exclusion d'Israël de la compétition. Elle est néanmoins perçue comme une manœuvre politique inédite qui approfondit la fracture entourant la participation israélienne à l'Eurovision 2026.

La RAI insiste sur le caractère culturel et non politique de cette initiative, mais en Italie, des voix s'élèvent déjà pour mettre en garde contre un dangereux précédent d'introduction de messages politiques au cœur du concours musical européen.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de contestation grandissante en Italie contre la présence israélienne dans la compétition, marqué par des pétitions, des appels au boycott et des pressions publiques sur la direction de la chaîne. Avec la publication de cette lettre, la participation d'Israël se retrouve une nouvelle fois au centre d'une tempête politico-culturelle qui menace d'accompagner le concours jusqu'à son ouverture en mai prochain à Vienne.

Cette affaire illustre comment l'Eurovision, traditionnellement conçu comme un événement rassembleur célébrant la diversité musicale européenne, devient de plus en plus le théâtre de tensions géopolitiques, particulièrement depuis le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023.