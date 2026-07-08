Après les déclarations de Donald Trump, le prix du pétrole bondit, les marchés européens plongent

Les principales Bourses européennes ont nettement reculé mercredi, tombant à leur plus bas niveau depuis une semaine, après les récentes déclarations de Donald Trump qui ont ravivé les tensions géopolitiques et provoqué une flambée des prix de l’énergie, a rapporté Reuters.

L’indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,6 %, se dirigeant vers sa plus forte baisse quotidienne depuis le pic de la confrontation avec l’Iran à la mi-mars. Le regain d’inquiétude sur les marchés s’est accompagné d’une hausse brutale des cours du pétrole brut, qui ont bondi de 5 %.

Cette envolée a soutenu les valeurs énergétiques, en progression de 2 %, mais elle a lourdement pesé sur les secteurs les plus exposés aux coûts du carburant, notamment l’aérien et l’automobile. Air France, Wizz Air et Lufthansa ont ainsi toutes chuté de plus de 5 %.

La Bourse de Madrid a enregistré la plus mauvaise performance en Europe. L’indice IBEX a reculé de 2,3 %, atteignant son plus bas niveau depuis trois semaines, après que Donald Trump a qualifié l’Espagne de "partenaire horrible" et demandé à son secrétaire au Trésor de suspendre totalement les relations commerciales avec Madrid.

La hausse des prix du pétrole a également ravivé les craintes d’une inflation persistante. Sur les marchés obligataires, les investisseurs anticipent désormais des hausses de taux plus agressives de la part de la Banque centrale européenne au cours de l’année.

Dans le même temps, les marchés restent attentifs à l’évolution du secteur technologique mondial, qui connaît un début de mois de juillet volatil après le rallye porté au trimestre précédent par l’intelligence artificielle.

En Asie, les indices sud-coréens sont officiellement entrés en marché baissier, après une chute de 20 % depuis leur record historique atteint en juin. Aux États-Unis, le Nasdaq a clôturé sous sa moyenne mobile à 50 jours, un signal interprété par les investisseurs comme un affaiblissement du momentum à court terme.