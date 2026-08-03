Betsalel Smotrich et Orit Strock demandent le gel du plan international pour Gaza

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich et la ministre des Implantations Orit Strock ont demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de convoquer d'urgence le cabinet de sécurité afin de suspendre l'entrée de la Force internationale de stabilisation (ISF) dans la bande de Gaza.

Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, les deux ministres demandent également qu'Israël gèle la mise en œuvre de la « feuille de route » publiée par le Conseil pour la paix, estimant que celle-ci ne correspond pas au cadre présenté aux ministres lors des précédentes réunions du cabinet de sécurité.

Selon eux, les décisions prises par le gouvernement reposaient sur des informations différentes de celles figurant dans le document publié ce week-end. Ils jugent donc nécessaire de réexaminer le dossier afin d'éviter ce qu'ils qualifient de « situation sécuritaire dangereuse » à Gaza.

Smotrich et Strock estiment notamment que le plan ne garantit pas le désarmement complet du Hamas, les armes devant, selon eux, être transférées à une nouvelle autorité palestinienne plutôt que détruites ou retirées de l'enclave.

Ils s'inquiètent également d'un retrait progressif de Tsahal avant l'achèvement du désarmement, qu'ils jugent contraire aux objectifs fixés par Israël.

Les deux ministres critiquent aussi l'application envisagée du droit de l'Autorité palestinienne dans la bande de Gaza et le rôle attribué à la Force internationale de stabilisation. Selon eux, celle-ci servirait principalement de force d'interposition entre Tsahal et une nouvelle administration palestinienne, plutôt que de lutter contre les organisations terroristes.

Ils dénoncent enfin la création d'un mécanisme international de vérification qui, selon eux, n'a jamais été présenté au cabinet de sécurité et pourrait aller à l'encontre des intérêts sécuritaires d'Israël.

Smotrich et Strock demandent donc qu'Israël rejette le plan dans sa forme actuelle, convoque rapidement le cabinet de sécurité et empêche le déploiement de la Force internationale de stabilisation tant que le cadre proposé n'aura pas été modifié.