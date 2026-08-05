Dan Illouz quitte le Likoud et rejoint Avigdor Liberman : "Benjamin Netanyahou a échoué, il doit partir"

Le député Dan Illouz a annoncé mercredi son départ du Likoud et son ralliement à Israël Beytenou, le parti dirigé par Avigdor Liberman. Il a également apporté son soutien à ce dernier pour le poste de Premier ministre, tout en lançant une attaque virulente contre Benjamin Netanyahou et la direction de son ancienne formation.

Dan Illouz, qui s’était opposé au projet de loi sur la conscription lors de la dernière législature, avait subi plusieurs sanctions politiques au sein du Likoud et avait été écarté de certaines commissions. Il a justifié son départ en affirmant que le parti était devenu "le sous-traitant d’Aryeh Deri et de Yitzhak Goldknopf".

"Benjamin Netanyahou a échoué dans la direction du pays. Il doit prendre ses responsabilités et rentrer chez lui", a déclaré Dan Illouz aux côtés d’Avigdor Liberman. Il a appelé les électeurs du Likoud attachés à une droite "véritable et libérale" à rejoindre Israël Beytenou.

Peu après l’annonce, le député du Likoud Ofir Katz a retiré Dan Illouz du groupe WhatsApp du parti. "Au revoir au populiste qui a oublié qui l’a fait entrer à la Knesset. Il n’a jamais été du Likoud", a-t-il écrit.

Avigdor Liberman a salué l’arrivée d’un homme "de valeurs", qui aurait selon lui démontré "du courage, de l’intégrité et la volonté de payer un prix personnel pour ses principes", notamment dans son combat en faveur d’un partage équitable du service militaire. Il a présenté ce ralliement comme un renforcement important du camp national et libéral.

Avocat de profession et originaire du Canada, Dan Illouz avait commencé sa carrière publique au ministère des Affaires étrangères puis au conseil municipal de Jérusalem. À la Knesset, il s’était notamment illustré par son soutien à la fin des activités de l’UNRWA, à l’interdiction d’ouvrir des consulats étrangers à Jérusalem et à plusieurs initiatives en faveur de l’application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie.