Affaire Epstein : Jack Lang annonce son départ de l’Institut du monde arabe

Après plusieurs jours de vives polémiques, Jack Lang a annoncé sa décision de quitter la présidence de l’Institut du monde arabe, fonction qu’il occupait depuis 2013. L’information a été confirmée samedi soir par un communiqué officiel de l’institution, mettant fin à une situation devenue, selon lui, impossible à tenir.

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par l’ouverture d’une enquête du Parquet national financier visant l’ancien ministre de la Culture et sa fille, Caroline Lang, pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Selon plusieurs sources concordantes, Jack Lang aurait arrêté son choix dès vendredi soir, peu après l’annonce de cette procédure judiciaire.

Dans une lettre adressée au conseil d’administration de l’IMA et au ministère des Affaires étrangères, Jack Lang dénonce un climat qu’il juge "délétère", fait de "soupçons, d’amalgames et d’attaques personnelles" qu’il réfute catégoriquement. Il explique vouloir préserver l’institution et son fonctionnement, tout en se donnant les moyens de répondre sereinement aux accusations qui le visent. Il précise ainsi "proposer" sa démission lors d’un prochain conseil d’administration extraordinaire, afin de permettre la désignation d’un successeur sans rupture de continuité.

L’Élysée et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont rapidement réagi en indiquant "prendre acte" de cette décision. Le chef de la diplomatie française a annoncé le lancement de la procédure de succession, avec la convocation d’un conseil d’administration sous sept jours pour nommer un président ou une présidente par intérim.

Jack Lang se retrouve au cœur des retombées de l’affaire Jeffrey Epstein, dont les documents récemment rendus publics mentionnent à de nombreuses reprises son nom. Bien qu’aucune charge pénale ne soit, à ce stade, retenue contre lui, ses relations passées avec le financier américain ont suscité une vive controverse. L’ancien ministre affirme avoir ignoré le passé criminel d’Epstein au moment de leur rencontre, il y a une quinzaine d’années, par l’intermédiaire du réalisateur Woody Allen.

Sa fille, Caroline Lang, a également été entraînée dans la tourmente. Elle a démissionné lundi de la présidence d’un syndicat de producteurs de cinéma, après des révélations concernant la création, en 2016, d’une société offshore avec Epstein, un élément central ayant motivé l’ouverture de l’enquête du PNF.

Malgré la pression, Jack Lang continue de clamer son innocence. Dans ses prises de parole, il affirme accueillir favorablement l’intervention de la justice et assure qu’il coopérera pleinement avec les autorités. "Les accusations portées contre moi sont inexactes et je le démontrerai", écrit-il, se disant déterminé à répondre devant les juridictions plutôt que sur la scène médiatique.