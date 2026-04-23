Jean-Noël Barrot espère des sanctions européennes rapides contre plusieurs Israéliens de Judée-Samarie

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré espérer que l’Union européenne adoptera dans les prochains jours des sanctions visant huit habitants israéliens de Judée-Samarie ainsi que cinq organisations opérant dans la région. Selon Paris, ces personnes et entités seraient impliquées dans des violences contre des Palestiniens, notamment des incendies et des actes meurtriers.

Jean-Noël Barrot a expliqué que ce projet avait été bloqué durant près d’un an par le veto de la Hongrie dirigée par Viktor Orban, considéré comme proche d’Israël. Il a toutefois laissé entendre qu’un changement politique à Budapest pourrait modifier les équilibres et permettre l’adoption de ces mesures.

Selon le chef de la diplomatie française, ces sanctions viseraient à pousser le gouvernement israélien à infléchir sa politique sur deux dossiers majeurs : l’augmentation de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et l’arrêt de ce que Paris qualifie d’activités de peuplement illégales ainsi que des violences commises par des extrémistes. Il a assuré plaider depuis un an pour de telles mesures, jugées nécessaires pour enrayer l’escalade.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Paris et Jérusalem. Selon plusieurs médias israéliens, Israël aurait récemment refusé la participation de la France à des discussions directes avec le Liban à Washington, estimant que Paris ne jouait pas un rôle de médiateur impartial.

Des responsables israéliens reprochent également à la France certaines positions récentes, notamment des restrictions présumées concernant le survol de son espace aérien par des avions américains transportant des armes vers Israël, ainsi que plusieurs initiatives diplomatiques jugées hostiles sur les dossiers régionaux, en particulier face à l’Iran.