Les deux diplomates français agressés en Iran rapatriés à Paris

Les deux diplomates français arrêtés et agressés par les autorités iraniennes sont rentrés à Paris mercredi 22 juillet, a annoncé jeudi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur France Inter.

« Ils sont entourés de tout le soutien nécessaire après cette agression extrêmement grave et préméditée dont ils ont été victimes », a déclaré le ministre. « Ils continueront d’exercer leur mission jusqu’à son terme, mais depuis Paris. C’est leur souhait. Ils sont sous le choc », a-t-il ajouté.

Les deux agents étaient chargés de développer des programmes de soutien à la société civile iranienne. Selon Jean-Noël Barrot, ils ont été « brutalement » arrêtés alors qu’il n’y avait « rien à leur reprocher ».

Leur détention a duré près de quatre heures, durant lesquelles ils ont été privés de leurs moyens de communication. L’un d’entre eux aurait été « molesté, brutalisé et frappé » par les autorités iraniennes.

« S’en prendre à des diplomates est absolument interdit et condamnable », a dénoncé Jean-Noël Barrot. Selon lui, le régime iranien tente par cette agression de décourager la France de soutenir la population et la société civile iraniennes.

Le ministre a assuré que Paris poursuivrait son action et que cette agression « illégale et inqualifiable » ne resterait pas sans conséquence. La France étudie actuellement « toutes les options » pour y répondre.

Interrogé sur l’escalade entre l’Iran et les États-Unis, Jean-Noël Barrot a également rappelé que les forces françaises étaient prêtes à déployer des capacités dans le détroit d’Ormuz dès que la situation le permettrait.

Cette éventuelle intervention viserait à mener des opérations de déminage et à contribuer à la sécurisation de la navigation commerciale dans cette voie maritime stratégique.