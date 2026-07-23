L’armée américaine a déployé mardi un bombardier B-1 à long rayon d’action pour mener des frappes contre des cibles du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, ont indiqué des responsables américains à Axios.

Il s’agit de la première mission menée par un B-1 depuis la reprise des combats avec l’Iran, il y a douze jours. Son utilisation marque une intensification et un élargissement significatifs de la campagne militaire américaine.

Capable de voler à basse altitude à une vitesse supérieure à celle du son, l’appareil peut transporter jusqu’à 24 bombes de près de 900 kg ou plusieurs dizaines de missiles de croisière. Il dispose de la plus grande capacité d’emport parmi les bombardiers américains.

Le B-1 a décollé d’une base aérienne située au Royaume-Uni et a été repéré par plusieurs sites de suivi aérien en ligne. Le Commandement central américain n’avait toutefois pas mentionné son déploiement dans son communiqué consacré aux frappes de mardi.

Le CENTCOM a indiqué avoir visé « des centres opérationnels militaires iraniens, des capacités maritimes, des hangars, des installations de stockage de drones et des infrastructures logistiques militaires », afin de réduire la capacité de Téhéran à menacer les navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

La nature précise des cibles frappées par le bombardier et l’efficacité de cette mission par rapport aux opérations menées ces derniers jours restent inconnues. Les États-Unis avaient déjà utilisé des B-1 lors de l’opération Epic Fury contre des bases de missiles, des centres de commandement, des dépôts d’armes et des systèmes de défense aérienne.

Malgré l’intensification des frappes américaines, le régime iranien ne semble pas avoir modifié sa position concernant le détroit d’Ormuz et poursuit ses attaques contre les bases américaines dans la région.

Certains responsables américains estiment que les capacités militaires iraniennes autour du détroit sont désormais « presque inexistantes ». D’autres avertissent toutefois que Téhéran reste en mesure de frapper des navires dans la zone.

Mercredi, Donald Trump a menacé de bombarder des ponts et des centrales électriques, notamment à Téhéran, si l’Iran attaquait de nouveaux navires dans le détroit d’Ormuz. La République islamique a répliqué en menaçant les infrastructures des pays du Golfe alliés aux États-Unis.

Cette escalade intervient alors que les Houthis ont attaqué mercredi des navires saoudiens, pour la première fois depuis l’annonce de leur blocus contre les ports du royaume.

Un responsable américain de la Défense estime que ces attaques pourraient avoir été encouragées par l’Iran. Téhéran chercherait ainsi à ouvrir un nouveau front en mer Rouge et à accroître la pression sur une autre route stratégique du transport international de pétrole.

Plusieurs navires commerciaux ont modifié leur trajectoire mercredi afin d’éviter le détroit de Bab el-Mandeb par crainte de nouvelles attaques des Houthis.