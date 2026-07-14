À la demande du président hondurien, Israël envoie des chirurgiens ophtalmologues

Israël a envoyé une mission d’urgence en ophtalmologie au Honduras après une demande personnelle du président Nasry “Tito” Asfura, alors que les relations entre les deux pays se renforcent rapidement.

La délégation israélienne a achevé mardi la première phase de sa mission. Au total, 155 patients honduriens ont été soignés, parmi lesquels 136 ont subi avec succès une intervention chirurgicale.

Le Honduras fait face à une forte prévalence du glaucome et de la cataracte, ainsi qu’à un manque important de chirurgiens spécialisés et d’équipements médicaux adaptés.

Le projet a été lancé lors de la visite de Nasry Asfura en Israël en janvier, peu avant son entrée en fonction. Au cours d’une rencontre avec le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar, le président élu avait demandé une aide ophtalmologique urgente pour les citoyens honduriens.

Gideon Sa’ar avait alors chargé MASHAV, l’agence israélienne de coopération internationale, d’organiser une mission de spécialistes.

La délégation a été mise en place avec l’ambassade d’Israël au Honduras, le centre médical Sheba et l’American Jewish Joint Distribution Committee. Les médecins israéliens ont travaillé aux côtés des équipes locales, tout en leur apportant une formation professionnelle.

Cette mission ne constitue que la première étape d’un programme plus large. Israël prévoit d’envoyer au Honduras du matériel avancé pour traiter le glaucome au mois d’août, puis une nouvelle équipe médicale en novembre.

Un programme de formation des secours locaux à la gestion d’événements faisant de nombreuses victimes doit également être mis en place.

Le rapprochement entre les deux pays s’inscrit dans un tournant de la politique étrangère hondurienne. Depuis l’élection de Nasry Asfura, Tegucigalpa a modifié plusieurs de ses votes à l’ONU en faveur d’Israël et annoncé son retrait du Groupe de La Haye, une coalition internationale coordonnant des initiatives juridiques et diplomatiques contre l’État hébreu.