Charles Kushner quitte New York à cause de Zohran Mamdani : "Lui et sa femme sont antisémites"

Charles Kushner, promoteur immobilier et ambassadeur des États-Unis en France, a annoncé son intention de quitter New York pour s'installer en Floride, invoquant l'attitude du maire Zohran Mamdani et de son épouse, Rama Duwaji, qu'il accuse ouvertement d'antisémitisme. New-Yorkais de longue date, il conservera toutefois son appartement dans la ville et devrait continuer à s'acquitter de la taxe visant les résidences secondaires de luxe.

"Je ne veux pas payer des impôts et vivre dans une ville dirigée par un maire ouvertement antisémite et une épouse antisémite, point final", a déclaré Charles Kushner au New York Post. "Je ne veux pas non plus vivre dans une ville avec les personnes qui ont voté pour lui", a-t-il ajouté.

Le père de Jared Kushner, ancien conseiller et envoyé spécial du président Donald Trump, affirme que sa décision est moins liée au programme économique socialiste de Zohran Mamdani qu'à ce qu'il considère comme une hostilité persistante envers Israël et les Juifs. Il reproche notamment au maire son refus de participer à la parade annuelle en soutien à Israël, ses liens avec certains manifestants propalestiniens de l'université Columbia et ses déclarations visant Benjamin Netanyahou.

Zohran Mamdani a récemment qualifié le Premier ministre israélien de "criminel de guerre" et demandé au gouvernement fédéral américain d'exécuter le mandat d'arrêt délivré contre lui par la Cour pénale internationale, tout en reconnaissant que la municipalité ne disposait pas elle-même de l'autorité juridique nécessaire pour procéder à une telle arrestation.

Charles Kushner a également mis en cause Rama Duwaji pour son activité passée sur les réseaux sociaux, l'accusant d'avoir manifesté son soutien à des publications minimisant ou justifiant les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Ces accusations reposent notamment sur plusieurs contenus Instagram qu'elle aurait approuvés avant l'élection de son mari.

"Je ne pense pas qu'il soit possible de discuter avec des personnes qui célèbrent les atrocités du 7 octobre et affirment qu'il s'agissait d'une mise en scène", a poursuivi Charles Kushner. "Je parle avec beaucoup de gens qui ont des opinions politiques différentes des miennes et je respecte leur droit d'avoir leur propre opinion. Mais je ne respecte personne qui célèbre le meurtre, le viol et la cruauté."