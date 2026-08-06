Donald Trump : "Abdul El-Sayed est un communiste qui déteste les Juifs et Israël"

Donald Trump a violemment attaqué mercredi Abdul El-Sayed, au lendemain de sa victoire lors de la primaire démocrate pour le Sénat dans le Michigan. S’exprimant dans le Nevada, le président américain a qualifié le candidat progressiste d’"homme de haine" et l’a accusé à plusieurs reprises de "haïr les Juifs" et Israël.

"Cet homme déteste les Juifs", a déclaré Donald Trump, rejetant les critiques selon lesquelles cette accusation serait excessive. Il a également présenté Abdul El-Sayed comme un "communiste" et affirmé que son hostilité envers Israël était profondément ancrée. Le président américain a assuré que le candidat républicain Mike Rogers, qu’il a décrit comme un "excellent candidat", serait en mesure de le battre lors de l’élection générale.

Abdul El-Sayed a remporté mardi l’investiture démocrate face à la représentante Haley Stevens, soutenue par l’establishment du parti et considérée comme proche d’Israël. Sa victoire constitue un revers important pour l’aile pro-israélienne du Parti démocrate ainsi que pour l’AIPAC, qui avait fortement investi dans cette primaire devenue l’un des principaux affrontements internes du parti sur la politique américaine au Moyen-Orient.

Durant sa campagne, Abdul El-Sayed a placé son opposition à l’aide militaire américaine à Israël au cœur de son programme. Il a accusé l’État hébreu de commettre un génocide dans la bande de Gaza, réclamé la fin de toute aide sans conditions et affirmé lors d’une interview que le gouvernement israélien était "aussi mauvais que le Hamas".

Le résultat revêt une importance particulière dans le Michigan, État qui compte d’importantes communautés arabes et musulmanes et qui avait été l’un des centres du mouvement des électeurs "non engagés" lors de la primaire présidentielle démocrate de 2024, en opposition à la politique de l’administration Biden sur la guerre dans la bande de Gaza.

Abdul El-Sayed avait reçu le soutien de plusieurs figures de l’aile progressiste du Parti démocrate, dont le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, tous deux très critiques à l’égard de la politique du gouvernement israélien.