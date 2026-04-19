Donald Trump menace de viser "toutes les centrales électriques et tous les ponts de l'Iran" en l’absence d’accord

Le président américain Donald Trump hausse le ton à l’égard de Téhéran et agite la menace d’une frappe massive contre des infrastructures critiques iraniennes. Dans ce même post, il affirme qu’il pourrait détruire « toutes les centrales électriques et tous les ponts de l'Iran » si aucun accord de cessez-le-feu n’est conclu dans les plus brefs délais. « Nous proposons un accord très juste et raisonnable », déclare-t-il, insistant sur la volonté américaine d’aboutir à une désescalade par la voie diplomatique.

Mais le ton se durcit immédiatement : « S'ils refusent l'accord, ce sera un honneur pour moi de faire ce qui doit être fait, ce qui aurait dû être fait à l'Iran par d'autres présidents ces 47 dernières années », poursuit-il, laissant entendre une rupture nette avec les politiques passées de Washington vis-à-vis de la République islamique.

Dans le même temps, Donald Trump annonce que des représentants américains se rendront dès demain soir au Pakistan, pays médiateur entre Washington et Téhéran. Cette initiative diplomatique intervient alors que les canaux traditionnels de négociation restent fragiles, et que plusieurs acteurs régionaux tentent d’éviter une nouvelle escalade.