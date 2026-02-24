Donald Trump veut durcir le contrôle des financements étrangers des universités américaines

L’administration Trump s’apprête à renforcer sa surveillance des financements étrangers versés aux universités et collèges américains, selon une information rapportée par Reuters. Washington entend accroître le contrôle des dons et contrats conclus entre établissements d’enseignement supérieur et acteurs étrangers.

Cette initiative serait pilotée conjointement par le département d’État et le département de l’Éducation, qui devraient élargir leurs mécanismes de supervision afin d’examiner de plus près l’origine et l’utilisation des fonds venus de l’étranger. Les autorités américaines redoutent en particulier que ces financements puissent influer sur les programmes académiques, les activités sur les campus ou le climat du débat universitaire.

D’après Reuters, environ 5,2 milliards de dollars de fonds étrangers ont été versés aux institutions académiques américaines en 2025. Sur ce total, près de 1,2 milliard de dollars proviendraient du Qatar, un chiffre qui alimente les interrogations au sein de l’exécutif sur l’ampleur de certaines contributions.

Ce durcissement s’inscrit dans la continuité de mesures déjà engagées au cours de l’année écoulée. L’administration Trump avait notamment commencé à limiter certains flux financiers après la vague de manifestations pro-palestiniennes qui a traversé de nombreux campus américains. Ces mobilisations avaient ravivé les débats sur la liberté d’expression, l’influence étrangère et la politisation des universités.

Selon des responsables cités par l’agence de presse, la Maison-Blanche souhaite s’assurer que des intérêts politiques extérieurs ne compromettent ni l’indépendance académique ni la liberté du débat intellectuel. L’exécutif prévoit ainsi de poursuivre un suivi attentif de la situation dans l’enseignement supérieur, dans un contexte où les universités américaines jouent un rôle central dans la recherche, l’innovation et la formation des élites.