Face à la montée de l’antisémitisme, New York durcit le ton et renforce son action

La Commission des droits de l’homme de la ville de New York (CCHR) a fermement condamné la recrudescence des actes antisémites visant des personnes et des institutions juives, affirmant que "les préjugés, la discrimination et la haine n’ont pas leur place à New York".

Dans un communiqué officiel, l’organisme rappelle que la loi municipale sur les droits humains protège tous les habitants contre les discriminations illégales dans les domaines du logement, de l’emploi et de l’accès aux lieux publics. La Commission assure qu’elle continuera à faire appliquer ces dispositions et se tient aux côtés de la communauté juive face aux actes de haine.

Dans le cadre de ses actions récentes, la CCHR, en partenariat avec le Bureau du maire pour la prévention des crimes haineux, a attribué douze subventions de 10 000 dollars chacune à des organisations locales engagées dans la lutte contre la haine et le renforcement de la sécurité communautaire. Parmi les initiatives soutenues figure un programme valorisant les témoignages de survivants de la Shoah afin de sensibiliser le public et de combattre l’antisémitisme.

Au-delà des mesures coercitives, la Commission mise également sur l’éducation. Elle a ainsi développé, en collaboration avec le Centre de la Shoah du Wagner College, une formation intitulée "Understanding Jewish Experiences and Antisemitism" (Comprendre les expériences juives et l'antisémitisme), lancée en 2023. Ce programme vise à mieux faire connaître la diversité des communautés juives new-yorkaises, à identifier les formes contemporaines de discrimination et à rappeler les protections juridiques offertes par la législation municipale. Cette initiative avait été saluée par l’administration Biden comme un modèle efficace pour promouvoir le dialogue intercommunautaire et prévenir les comportements haineux.

La Commission souligne enfin son engagement au sein d’un effort coordonné à l’échelle de la ville, en collaboration avec le Bureau pour la prévention des crimes haineux, le Bureau du maire chargé de la lutte contre l’antisémitisme, ainsi que les groupes de travail sur les crimes haineux dans les cinq arrondissements. Elle invite toute personne victime ou témoin de discrimination à la contacter, rappelant que chaque New-Yorkais a droit à la dignité, à la sécurité et au respect.