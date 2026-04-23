Le conseil étudiant de UCLA condamne un événement consacré au témoignage de l’ex-otage israélien Omer Shem Tov

Une nouvelle controverse secoue l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), déjà régulièrement confrontée aux tensions liées au conflit israélo-palestinien. Le gouvernement étudiant de l’université a suscité de vives critiques après avoir condamné un événement consacré au témoignage de l’ancien otage israélien Omer Shem Tov, organisé mi-avril sur le campus.

La rencontre, intitulée "505 jours en captivité : le témoignage de résilience d’Omer Shem Tov", avait été mise en place par UCLA Hillel avec le soutien du centre universitaire d’études sur Israël. Elle s’est tenue le 14 avril, jour de Yom HaShoah, la commémoration de la Shoah. Omer Shem Tov, âgé de 23 ans, avait été enlevé par les terroristes du Hamas lors de l’attaque du festival Nova le 7 octobre 2023, avant d’être détenu à Gaza pendant 505 jours puis libéré en février 2025.

Dans une lettre adressée à l’administration, le conseil étudiant a affirmé reconnaître la souffrance de toutes les victimes de violences, tout en dénonçant ce qu’il considère comme une mise en avant sélective d’un récit ne tenant pas compte, selon lui, d’un contexte politique plus large. Le texte estime que présenter ce témoignage sans évoquer la situation générale contribuerait à normaliser des violences en cours.

La réaction de UCLA Hillel a été immédiate et virulente. L’organisation a accusé plusieurs membres du conseil étudiant d’hostilité envers les étudiants juifs, dénonçant la condamnation d’un événement pacifique consacré à l’histoire d’un jeune homme kidnappé, torturé et retenu en otage durant plus de 500 jours. Elle a également souligné la portée symbolique de cette prise de parole pendant Yom HaShoah.

Face à la polémique, un porte-parole de l’université a indiqué que l’établissement examinerait les conditions dans lesquelles cette lettre avait été publiée. Il a jugé que condamner un événement centré sur la résilience face à une extrême souffrance allait à l’encontre des valeurs de la communauté universitaire.

Depuis les attaques du 7 octobre 2023, UCLA figure parmi les campus américains les plus exposés aux accusations d’antisémitisme. L’université a connu plusieurs campements pro-palestiniens ayant conduit à des arrestations en 2024, ainsi que des incidents visant des membres de la communauté juive. En février dernier, l’administration Donald Trump a engagé des poursuites contre l’université, l’accusant d’avoir fermé les yeux sur ces dérives.