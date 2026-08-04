Le plan de Donald Trump pour Gaza présenté devant le Congrès américain

Une délégation du Conseil de la paix a rencontré à Washington des conseillers à la sécurité nationale et de hauts collaborateurs des directions républicaine et démocrate du Congrès américain, a indiqué mardi un haut responsable de l’organisme au Jerusalem Post.

La délégation était conduite par le conseiller principal Josh Gruenbaum. Le général à la retraite Mark Schwartz, responsable des questions de sécurité au sein du Conseil de la paix, a participé à distance.

Les représentants du Conseil ont présenté les efforts actuellement menés pour appliquer le plan de paix global du président américain Donald Trump dans la bande de Gaza.

Ils ont notamment insisté sur leur volonté de travailler avec le Congrès de manière bipartisane afin de faire progresser quatre volets du projet : la paix, la sécurité, la gouvernance et la reconstruction de l’enclave palestinienne.

Des conseillers à la sécurité nationale représentant le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, le chef de la minorité démocrate, Chuck Schumer, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et le chef de la minorité démocrate, Hakeem Jeffries, ont participé à la réunion.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant le contenu précis des discussions ni sur de futures rencontres avec les membres du Congrès.

Cette réunion intervient après un entretien entre le haut représentant du Conseil de la paix pour Gaza, Nickolay Mladenov, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Selon des sources citées lundi par le Jerusalem Post, Nickolay Mladenov aurait demandé à Benjamin Netanyahou de suspendre les frappes de Tsahal contre le Hamas pendant 14 jours afin de permettre le lancement du processus de démilitarisation du groupe terroriste.

Le Conseil de la paix a qualifié cette rencontre de « constructive et détaillée », affirmant que Nickolay Mladenov et Benjamin Netanyahou partageaient le même objectif final pour la bande de Gaza.

L’organisme a toutefois précisé que le retrait de Tsahal ne pourrait intervenir qu’après le démantèlement de l’ensemble des armes et infrastructures militaires présentes dans l’enclave, notamment les armes légères, les armes lourdes et les tunnels.