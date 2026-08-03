Le Qatar, l’Égypte et la Turquie condamnent les frappes israéliennes à Gaza

Les trois pays médiateurs dénoncent les frappes israéliennes à Gaza et estiment qu'elles mettent en péril la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord, malgré l'acceptation de la feuille de route par le Hamas.

Le Qatar, l'Égypte et la Turquie, médiateurs des négociations sur Gaza, ont publié lundi un communiqué conjoint condamnant les frappes israéliennes en cours dans la bande de Gaza.

Les trois pays accusent Israël de violer le droit international et le droit international humanitaire, en particulier par des frappes visant, selon eux, des infrastructures médicales et ayant fait des victimes civiles, notamment parmi les femmes et les enfants.

Les médiateurs estiment que ces opérations constituent une violation de l'accord de cessez-le-feu et compromettent la mise en œuvre de sa deuxième phase, « notamment après l'annonce par le Hamas et les factions palestiniennes de leur acceptation de la feuille de route », en particulier de la disposition relative au cantonnement des armes.

Selon eux, la poursuite des frappes risque de compromettre les efforts de désescalade et d'aggraver la situation humanitaire dans la bande de Gaza.

Le Qatar, l'Égypte et la Turquie appellent Israël à respecter ses obligations au regard du droit international ainsi que les engagements pris dans le cadre du cessez-le-feu. Ils demandent également la protection des civils, des établissements de santé et du personnel humanitaire, ainsi que l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et médicale.

Enfin, les trois pays exhortent la communauté internationale à exercer « la pression nécessaire » sur Israël afin qu'il respecte l'accord et permette la poursuite du plan de paix du président américain Donald Trump, qu'ils qualifient de cadre essentiel pour parvenir à un cessez-le-feu durable et mettre fin à la crise humanitaire à Gaza.