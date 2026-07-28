Seul un Américain sur trois soutiendrait la guerre contre l'Iran

L'enquête montre également qu'une large majorité des personnes interrogées estime que le président Donald Trump n'a pas clairement expliqué les objectifs de l'engagement militaire américain.

Réalisé entre vendredi et dimanche auprès de 1 246 adultes américains, le sondage révèle que 69 % des répondants, dont quatre républicains sur dix, jugent que la Maison Blanche n'a pas suffisamment clarifié les buts de la campagne militaire contre Téhéran.

Depuis le début du conflit le 28 février, Donald Trump a successivement évoqué plusieurs objectifs : empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, détruire ses capacités balistiques ou encore favoriser un changement de régime. La porte-parole de la Maison Blanche, Olivia Wales, a toutefois affirmé que le président ne prendrait pas ses décisions en fonction des sondages et qu'il restait déterminé à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire.

Le soutien à la guerre est resté inférieur à 40 % pendant cinq mois consécutifs, un niveau bien inférieur à celui observé au début des guerres en Irak ou en Afghanistan, qui bénéficiaient respectivement d'environ 70 % et 90 % d'opinions favorables dans leurs premiers mois.

Le conflit pèse également sur la politique intérieure américaine. Les prix de l'essence dépassent désormais 4 dollars le gallon en moyenne aux États-Unis, contre environ 3 dollars avant le début de la guerre, alimentant les critiques à l'approche des élections de mi-mandat prévues en novembre.

Malgré ce contexte, la cote de popularité de Donald Trump progresse légèrement. Le sondage lui attribue 37 % d'opinions favorables, soit trois points de plus qu'au mois précédent.