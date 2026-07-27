Donald Trump affirme que les États-Unis et Israël sont « très proches » sur le dossier iranien

S'exprimant à bord d'Air Force One, Trump a affirmé : « Nous avons une petite différence, mais nos positions sont très proches », en évoquant sa relation avec le chef du gouvernement israélien.

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
Google NewsSuivez-nousSuivre
President Donald Trump speaks with reporters in flight on Air Force One after landing at U.S. Air Force Base at RAF Mildenhall, in Suffolk, Eastern England, Wednesday, July 8, 2026.
President Donald Trump speaks with reporters in flight on Air Force One after landing at U.S. Air Force Base at RAF Mildenhall, in Suffolk, Eastern England, Wednesday, July 8, 2026. AP Photo/Alex Brandon

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis et Israël restaient largement alignés sur le dossier iranien, malgré « quelques divergences » avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Le président américain a estimé que les frappes américaines contre les installations nucléaires et les capacités militaires iraniennes avaient considérablement affaibli Téhéran. « Je pense qu'il a fait un excellent travail. Nous avons pratiquement détruit leur armée », a-t-il déclaré, en référence aux opérations menées conjointement avec Israël.

Selon Donald Trump, l'Iran aurait sollicité l'ouverture de négociations à la suite de cette campagne militaire. « Ils veulent nous rencontrer, et nous allons les rencontrer. Il y a une chance que nous parvenions à un accord », a-t-il assuré, estimant que Téhéran n'aurait jamais accepté de discuter sans la pression militaire américaine.

Le président a également affirmé que l'Iran avait demandé aux États-Unis de mettre fin aux frappes : « Ils nous ont dit : "S'il vous plaît, ne frappez plus". »

Trump a toutefois averti qu'en cas d'échec des discussions, Washington reprendrait rapidement les opérations militaires. « Si cela ne fonctionne pas, nous reviendrons à ce que nous faisions il y a deux jours », a-t-il déclaré.

Évoquant Israël, Donald Trump a estimé que son intervention avait renforcé la sécurité du pays. « Si je n'étais pas intervenu, si je n'avais pas détruit ces installations nucléaires, Israël aurait été anéanti », a-t-il affirmé.

Interrogé sur des informations selon lesquelles la Russie fournirait des renseignements militaires à l'Iran, Trump a indiqué qu'il comptait en parler avec le président russe Vladimir Poutine, tout en jugeant que cette éventuelle aide avait eu « peu d'impact » sur les opérations américaines.

Le président américain a également évoqué la possibilité d'utiliser les avoirs iraniens gelés sous contrôle américain pour financer les réparations des dommages causés par l'Iran.

Enfin, Donald Trump a salué Benjamin Netanyahou, qu'il a qualifié de « grand dirigeant en temps de guerre », affirmant que les deux hommes avaient « très bien travaillé ensemble » malgré certaines divergences.

Les USA à court d'intercepteurs ? - Trump aurait renoncé à une escalade en Iran par manque de stocks
Les USA à court d'intercepteurs ? - Trump aurait renoncé à une escalade en Iran par manque de stocks
Cet article a reçu 3 commentaires

Commentaires