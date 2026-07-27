Donald Trump affirme que les États-Unis et Israël sont « très proches » sur le dossier iranien
S'exprimant à bord d'Air Force One, Trump a affirmé : « Nous avons une petite différence, mais nos positions sont très proches », en évoquant sa relation avec le chef du gouvernement israélien.
Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis et Israël restaient largement alignés sur le dossier iranien, malgré « quelques divergences » avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Le président américain a estimé que les frappes américaines contre les installations nucléaires et les capacités militaires iraniennes avaient considérablement affaibli Téhéran. « Je pense qu'il a fait un excellent travail. Nous avons pratiquement détruit leur armée », a-t-il déclaré, en référence aux opérations menées conjointement avec Israël.
Selon Donald Trump, l'Iran aurait sollicité l'ouverture de négociations à la suite de cette campagne militaire. « Ils veulent nous rencontrer, et nous allons les rencontrer. Il y a une chance que nous parvenions à un accord », a-t-il assuré, estimant que Téhéran n'aurait jamais accepté de discuter sans la pression militaire américaine.
Le président a également affirmé que l'Iran avait demandé aux États-Unis de mettre fin aux frappes : « Ils nous ont dit : "S'il vous plaît, ne frappez plus". »
Trump a toutefois averti qu'en cas d'échec des discussions, Washington reprendrait rapidement les opérations militaires. « Si cela ne fonctionne pas, nous reviendrons à ce que nous faisions il y a deux jours », a-t-il déclaré.
Évoquant Israël, Donald Trump a estimé que son intervention avait renforcé la sécurité du pays. « Si je n'étais pas intervenu, si je n'avais pas détruit ces installations nucléaires, Israël aurait été anéanti », a-t-il affirmé.
Interrogé sur des informations selon lesquelles la Russie fournirait des renseignements militaires à l'Iran, Trump a indiqué qu'il comptait en parler avec le président russe Vladimir Poutine, tout en jugeant que cette éventuelle aide avait eu « peu d'impact » sur les opérations américaines.
Le président américain a également évoqué la possibilité d'utiliser les avoirs iraniens gelés sous contrôle américain pour financer les réparations des dommages causés par l'Iran.
Enfin, Donald Trump a salué Benjamin Netanyahou, qu'il a qualifié de « grand dirigeant en temps de guerre », affirmant que les deux hommes avaient « très bien travaillé ensemble » malgré certaines divergences.