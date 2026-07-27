Donald Trump prévient l'Iran : les négociations doivent aboutir rapidement, sinon les frappes reprendront

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir suspendu l'élargissement des frappes américaines contre l'Iran afin de laisser une chance aux négociations, tout en avertissant que l'option militaire restait sur la table en cas d'échec des discussions.

Dans un entretien accordé à Axios, Trump a indiqué que les pourparlers portent actuellement sur un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à relancer des négociations plus larges sur le programme nucléaire iranien.

Interrogé sur le délai qu'il était prêt à accorder à la diplomatie, le président américain a répondu : « Pas beaucoup de temps. Soit cela avance rapidement, soit pas du tout. »

Donald Trump a expliqué avoir décidé vendredi de suspendre les frappes après que plusieurs pays impliqués dans la médiation lui ont demandé de laisser une nouvelle chance aux négociations. « Tous ceux qui traitent avec l'Iran m'ont demandé de ne pas tirer », a-t-il affirmé, ajoutant qu'il pensait que Téhéran souhaitait parvenir à un accord.

Le président américain a également estimé que cette pause n'avait eu « ni gain ni perte », soulignant que les prix du pétrole avaient baissé et que les marchés boursiers avaient progressé depuis la suspension des opérations militaires.

Donald Trump doit rencontrer mardi à la Maison Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À cette occasion, il a déclaré vouloir lui rappeler que « si je n'étais pas président, l'Iran disposerait aujourd'hui de l'arme nucléaire et Israël aurait été détruit ».