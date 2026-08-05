Un homme armé arrêté dans un club de golf de Donald Trump avant sa venue

Un homme de 38 ans a été arrêté dimanche au Trump National Golf Club de Rancho Palos Verdes, en Californie, après avoir été aperçu en train de photographier et de filmer les préparatifs de sécurité précédant une visite du président américain Donald Trump, selon l’Associated Press et Fox News.

Des agents fédéraux en civil ont repéré Jeanine John Taele alors qu’il circulait dans la propriété et semblait observer le dispositif en cours d’installation. Des policiers du poste de Lomita sont intervenus vers 15 h 30.

Lors du contrôle, les agents ont découvert dans les vêtements de Jeanine John Taele un chargeur contenant 16 cartouches à pointe creuse. Un pistolet chargé, avec une balle engagée dans la chambre, ainsi qu’un second chargeur ont ensuite été retrouvés dans sa voiture garée sur le site.

Les policiers ont également constaté que Jeanine John Taele était recherché dans le cadre d’une enquête distincte pour vol menée par la police d’El Segundo.

Cette découverte a conduit le bureau des crimes majeurs du département du shérif du comté de Los Angeles et la force opérationnelle antiterroriste du FBI à perquisitionner lundi son domicile, situé à Downey.

Les enquêteurs y ont saisi un fusil de type AR illégalement modifié, un pistolet de calibre 45, plusieurs éléments d’armes, des gilets pare-balles, des chargeurs de grande capacité ainsi qu’une importante quantité de munitions.

Deux appareils de transmission radio et plusieurs carnets contenant des déclarations qualifiées de « préoccupantes » par les autorités ont également été découverts. Leur contenu n’a pas été rendu public.

L’arrestation est intervenue deux jours avant un dîner de collecte de fonds du Comité national républicain auquel Donald Trump devait participer sur le terrain de golf. Les autorités n’ont toutefois pas établi que Jeanine John Taele préparait une attaque contre le président américain ou les participants à l’événement.

L’enquête est menée conjointement par le département du shérif du comté de Los Angeles, le Secret Service et la force opérationnelle antiterroriste du FBI. Les forces de l’ordre assurent qu’aucune menace « active ou crédible » ne pèse actuellement sur la population.

Jeanine John Taele a été inculpé de plusieurs chefs, notamment de vol au second degré, de possession d’un chargeur de grande capacité et de détention d’une arme à canon court. Une infraction pour port d’arme dissimulée dans un véhicule a également été retenue.

Jeanine John Taele a plaidé non coupable. La justice lui a interdit de s’approcher du golf et de posséder des armes. Sa caution a été fixée à 250 000 dollars.