La Syrie promet aux États-Unis de réduire fortement ses importations de pétrole russe

La Syrie s’est engagée à diminuer considérablement ses achats de pétrole russe dans le cadre de négociations avancées avec les États-Unis sur la levée de la dernière grande sanction américaine encore en vigueur contre Damas, ont indiqué mardi à Reuters trois sources proches des discussions.

Cette concession intervient alors que Washington cherche à réduire l’influence économique de la Russie dans la région. Les exportations de pétrole russe vers la Syrie auraient bondi de 75 % cette année, faisant de Moscou le principal fournisseur énergétique du pays.

Les discussions portent notamment sur le retrait de la Syrie de la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Les autorités américaines ont fait savoir à Damas qu’un arrêt, ou du moins une forte réduction, des achats de pétrole russe faciliterait une levée rapide de cette désignation.

Un responsable du département d’État américain a indiqué que Washington encourageait la Syrie à faire appel à des partenaires commerciaux jugés fiables, en particulier à des entreprises américaines, pour la reconstruction du pays. Il a également souligné que les États-Unis attendaient de Damas qu’elle respecte les sanctions imposées à la Russie.

Du côté syrien, les autorités affirment que le recours au pétrole russe relève davantage de la nécessité que d’un choix stratégique, faute d’alternatives disponibles sous le régime actuel des sanctions. Selon un responsable syrien, le retrait de la liste américaine permettrait au pays de diversifier ses approvisionnements énergétiques et de se tourner vers de nouveaux fournisseurs. Un haut responsable du secteur a évoqué un possible "changement radical" dans ce domaine.

Cette évolution intervient après l’annonce faite le mois dernier par le président américain Donald Trump devant le Congrès de son intention de retirer la Syrie de cette liste, tandis que Damas a déjà engagé des contacts avec plusieurs groupes énergétiques internationaux.