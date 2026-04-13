Détroit d’Ormuz : Emmanuel Macron appelle à une solution diplomatique et annonce une initiative franco-britannique

Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé la nécessité d’un règlement rapide et durable du conflit par la voie diplomatique. Dans un message publié lundi sur X, il a insisté sur l’importance de construire un cadre régional solide permettant à chaque État de vivre en paix et en sécurité, appelant à traiter en profondeur l’ensemble des causes de l’instabilité.

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Le chef de l’État a notamment évoqué les enjeux liés aux activités nucléaires et balistiques de l’Iran, ainsi que son rôle dans les dynamiques de déstabilisation régionales. Il a également mis en avant l’urgence de rétablir une navigation libre dans le détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce mondial, et de favoriser un retour à la stabilité au Liban dans le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron a assuré que la France entend jouer pleinement son rôle diplomatique, soulignant l’engagement constant de Paris depuis le début du conflit. Il a ainsi annoncé l’organisation, dans les prochains jours, d’une conférence conjointe avec le Royaume-Uni, réunissant plusieurs pays volontaires pour contribuer à une initiative internationale.

Cette dernière viserait à mettre en place une mission multinationale, strictement défensive et indépendante des parties en conflit, destinée à garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Son déploiement interviendrait dès que les conditions sécuritaires le permettront, dans l’espoir de réduire les tensions et de sécuriser cette zone clé pour l’économie mondiale.