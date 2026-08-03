Donald Trump accuse l'Iran de « duplicité » et affirme que des discussions sont en cours

Le président américain Donald Trump a accusé lundi les dirigeants iraniens d'être « incroyablement duplicitaires », après que Téhéran a nié mener des négociations avec les États-Unis.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump affirme que des responsables iraniens ont demandé une rencontre avec Washington et que des discussions sont déjà en cours.

« Les dirigeants iraniens sont incroyablement duplicitaires. Ils demandent une réunion, les discussions commencent et d'autres sont prévues très prochainement, puis ils affirment publiquement qu'aucune négociation n'a lieu et qu'ils ne parlent qu'avec Oman », a-t-il écrit.

Le président américain a également évoqué la situation dans le détroit d'Ormuz, affirmant que la marine américaine contrôle désormais entièrement cette voie maritime stratégique.

« Rien ne passe vers l'Iran, à moins que nous le voulions. Et rien ne passera tant qu'un accord ou une reddition totale n'aura pas été obtenu », a-t-il déclaré.

Donald Trump a ajouté que, « que l'Iran veuille l'admettre ou non », les deux pays discutent d'une solution à un conflit qu'il estime provoqué par Téhéran depuis plusieurs décennies.

« L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire », a-t-il insisté.

Quelques heures plus tôt, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, avait pourtant démenti l'existence de discussions directes avec les États-Unis.

Selon lui, l'Iran négocie uniquement avec Oman afin d'établir un couloir maritime temporaire permettant la navigation dans le détroit d'Ormuz. Il a également affirmé qu'aucune rencontre entre délégations américaine et iranienne n'était prévue dans les prochains jours.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait néanmoins déclaré à des journalistes que les discussions avec l'Iran reprendraient dès le lendemain, estimant qu'elles pourraient « sauver de nombreuses vies ».