Le trafic maritime reprend en mer Rouge malgré les menaces des Houthis

Le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, à l'entrée de la mer Rouge, a atteint mardi son niveau le plus élevé depuis le 19 juillet, avec 37 navires marchands ayant emprunté cette voie stratégique, selon des données préliminaires du cabinet d'analyse maritime Kpler.

Au total, 20 navires sont entrés dans le détroit et 17 l'ont quitté. Aucun superpétrolier (VLCC) ni méthanier ne figurait parmi eux. Trois pétroliers de type Aframax, chargés de pétrole brut, ont notamment quitté la zone en direction du golfe d'Aden, tandis que deux navires transportant des produits pétrochimiques l'ont empruntée en direction de la Méditerranée et de la Turquie.

Cette reprise intervient alors que les Houthis du Yémen ont revendiqué mardi une attaque au missile balistique contre un pétrolier saoudien en mer Rouge, dans le cadre du renforcement de leur blocus maritime annoncé contre l'Arabie saoudite. Les rebelles cherchent ainsi à accroître la pression sur le trafic maritime régional, en parallèle des tensions autour du détroit d'Ormuz.

À l'inverse, le trafic dans le détroit d'Ormuz est resté très limité mardi, avec seulement cinq navires marchands recensés, selon Kpler.

Par ailleurs, des sources ont indiqué que la Chine a engagé des discussions directes avec les Houthis afin de permettre à ses pétroliers de continuer à naviguer en mer Rouge. Dans le même temps, Oman a proposé à l'Iran un mécanisme régional de gestion du détroit d'Ormuz, une initiative qui, selon un responsable américain, ne prévoit toutefois aucun péage pour les navires.