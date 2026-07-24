L'Iran renforce son soutien militaire aux Houthis

L'Iran a renforcé son soutien militaire aux rebelles houthis en envoyant, ce mois-ci, des commandants des Gardiens de la révolution, des conseillers militaires ainsi que des composants destinés à des missiles et à des drones au Yémen, selon une enquête publiée par l'agence Reuters, citant quatre sources, dont deux responsables iraniens.

D'après ces sources, le transfert a eu lieu le 13 juillet à bord d'un vol de la compagnie iranienne Mahan Air au départ de Téhéran. Initialement prévu pour atterrir à Sanaa, l'appareil a finalement été dérouté vers le port de Hodeïda, après une attaque contre l'aéroport de la capitale yéménite menée par les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite.

Selon Reuters, l'objectif de cette opération est de renforcer les capacités militaires des Houthis, notamment par la formation sur de nouveaux systèmes de missiles. Les sources évoquent également le transfert d'or destiné à financer les activités du mouvement terroriste.

Selon un analyste du renseignement cité par l'agence, la cargaison comprenait des composants de missiles à courte et moyenne portée ainsi que des pièces pour drones, des équipements similaires à ceux utilisés lors d'attaques contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Ces informations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales. Reuters rapporte que Téhéran aurait demandé aux Houthis de se préparer à perturber le trafic maritime en mer Rouge en cas de frappe américaine contre des infrastructures énergétiques iraniennes. Les Houthis ont récemment annoncé un blocus maritime visant l'Arabie saoudite et affirmé avoir attaqué deux pétroliers saoudiens.

L'Iran et les Houthis démentent catégoriquement ces accusations. Téhéran affirme que le vol transportait uniquement une délégation houthie de retour des funérailles du guide suprême Ali Khamenei, ainsi que des civils yéménites ayant reçu des soins médicaux en Iran. Un responsable houthi a qualifié les allégations de « mensonges et inventions », assurant que tous les passagers étaient des civils et que les Houthis développent eux-mêmes leurs armements.