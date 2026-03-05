Donald Trump aurait proposé un soutien aérien aux Kurdes pour encourager une révolte en Iran

L’administratio Trump aurait récemment engagé des discussions avec des opposants au régime iranien dans le but de favoriser une révolte interne contre Téhéran, selon un article publié jeudi par le Washington Post.

D’après ces inforamtions, Washington aurait notamment approché des dirigeants de la minorité kurde présents en Iran et dans la région autonome du Kurdistan irakien. Lors d’échanges récents, Donald Trump aurait proposé un soutien aérien américain "important" ainsi qu’un appui supplémentaire aux groupes kurdes opposés au régime afin qu’ils puissent prendre le contrôle de certaines zones dans l’ouest de l’Iran.

Un responsable kurde cité dans le cadre de ces discussions affirme que le président américain aurait clairement appelé les Kurdes à se positionner dans le conflit. "Donald Trump nous a dit que les Kurdes doivent choisir leur camp dans cette guerre : être avec l’Amérique et Israël ou avec l’Iran", a-t-il déclaré.

Parallèlement, plusieurs médias évoquent un début d’activité militaire de groupes kurdes à l’intérieur du territoire iranien. La chaîne Fox News a ainsi rapporté mercredi que des milliers de Kurdes iraniens auraient lancé une offensive terrestre contre le régime. Une source au sein de l’opposition kurde a également indiqué à i24NEWS que plusieurs groupes avaient commencé des opérations dans différentes zones du pays.

Les forces kurdes stationnées dans la région autonome du Kurdistan irakien disposent de milliers de combattants déployés le long de la frontière entre l’Irak et l’Iran. Elles contrôlent également plusieurs zones stratégiques dans cette région, ce qui pourrait leur permettre de jouer un rôle important dans l’évolution de la situation sur le terrain si les tensions continuent de s’intensifier.