Donald Trump dit l’accord avec l’Iran "terminé", la Maison-Blanche affirme que les discussions continuent

La Maison-Blanche a indiqué que les États-Unis restaient engagés dans le protocole d’accord conclu avec l’Iran, malgré les déclarations de Donald Trump affirmant cette semaine que le texte était "terminé" après les attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d’Ormuz et contre plusieurs pays voisins.

"Les États-Unis restent déterminés à parvenir à une solution et les discussions techniques se poursuivent", a déclaré un haut responsable américain dans un communiqué transmis par la présidence aux journalistes.

Washington reconnaît toutefois que les dernières actions de Téhéran constituent une violation grave des engagements pris. "Le président Trump a exprimé très clairement sa position. Les attaques iraniennes contre ces navires innocents sont des actes de terrorisme", a souligné le responsable.

Selon lui, l’application du protocole d’accord dépend du respect de ses dispositions par les deux parties. "L’accord est fondé sur les résultats, et les actions de l’Iran représentent un manquement d’un niveau inacceptable", a-t-il ajouté.

Le texte prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz sans péage pendant une période de 60 jours. L’Iran affirme néanmoins que l’accord lui reconnaît toujours le droit de superviser le trafic maritime dans ce passage stratégique.