Donald Trump explose de colère contre Benjamin Netanyahou sur le Liban

Les tensions entre Washington et Jérusalem auraient atteint un nouveau sommet. Selon Axios et CNN, un échange téléphonique entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lundi, s’est déroulé dans une atmosphère particulièrement tendue autour des opérations israéliennes au Liban.

D’après plusieurs responsables américains et sources informées citées par Axios, Donald Trump aurait vivement critiqué l’escalade militaire israélienne et mis en garde Benjamin Netanyahou contre une extension des frappes, notamment sur Beyrouth.

CNN confirme également qu’au cours de cet appel, le président américain aurait pressé le chef du gouvernement israélien de réduire ses plans d’opérations militaires au Liban, estimant qu’une offensive plus large risquait de compromettre ses efforts diplomatiques en cours avec l’Iran.

Selon les sources citées par les deux médias américains, Donald Trump aurait utilisé un ton particulièrement dur pour exprimer son désaccord. Axios rapporte qu’il aurait rappelé à Benjamin Netanyahou son soutien passé, notamment durant son procès pour corruption, tout en affirmant qu’une poursuite des frappes risquait d’isoler davantage Israël sur la scène internationale.

L’administration américaine cherche actuellement à préserver les discussions avec Téhéran autour d’un accord préliminaire portant sur le nucléaire iranien et la sécurité régionale. Dans ce contexte, une nouvelle escalade au Liban apparaît, selon plusieurs responsables américains, comme un facteur susceptible de fragiliser les négociations.

Ni la Maison-Blanche ni le bureau du Premier ministre israélien n’ont officiellement commenté le contenu de cet échange rapporté par les médias américains.