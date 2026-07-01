Donald Trump : "la dénucléarisation de l'Iran progresse bien"

Le président américain Donald Trump s'est montré optimiste quant à l'évolution du dossier nucléaire iranien, affirmant que le processus de dénucléarisation de la République islamique "progresse bien".

S'exprimant devant la presse avant d'embarquer à bord du nouvel Air Force One offert par le Qatar, Trump a salué les discussions menées ces derniers jours à Doha par ses émissaires. "Ils ont eu de très bonnes réunions, et nous verrons ce qu'il en ressort", a-t-il déclaré.

Le président américain avait précédemment indiqué que des responsables américains devaient rencontrer directement leurs homologues iraniens. Selon les informations disponibles, les échanges se sont finalement déroulés par l'intermédiaire de médiateurs, dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran. Les autorités iraniennes ont notamment exprimé leur mécontentement concernant la gestion du dossier du détroit d'Ormuz ainsi que la situation au Liban.

Trump a également évoqué les frappes américaines menées récemment contre l'Iran, présentées par Washington comme une réponse aux actions de Téhéran contre la navigation dans le détroit d'Ormuz et à ses menaces envers certains pays du Golfe. "Nous les avons frappés très durement pendant trois nuits, mais aujourd'hui les choses se passent très bien", a-t-il affirmé, estimant que ces opérations n'avaient pas empêché la poursuite des efforts diplomatiques.

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis cherchent à faire avancer les discussions avec l'Iran sur son programme nucléaire, malgré les nombreux différends qui continuent d'opposer les deux pays.