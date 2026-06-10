Donald Trump : "Nous avons frappé l'Iran hier, nous frapperons encore aujourd’hui"

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi que les États-Unis mèneraient de nouvelles frappes contre l’Iran, au lendemain d’une première série d’attaques lancées en représailles à la destruction d’un hélicoptère militaire Apache près du détroit d’Ormuz. Depuis le Bureau ovale, il a affirmé que Washington poursuivrait son offensive contre la République islamique. "Nous allons les attaquer, et nous allons les attaquer très durement", a-t-il déclaré devant les journalistes.

Quelques heures plus tôt, Trump avait déjà averti sur son réseau Truth Social que l’Iran devrait "payer le prix" pour avoir tardé à conclure un accord avec les États-Unis. Tout en maintenant la pression militaire, le président américain a toutefois assuré que les négociations restaient très avancées. "L’accord est entièrement négocié", a-t-il affirmé, tout en accusant Téhéran de retarder volontairement sa signature. Selon lui, les dirigeants iraniens savent à quel point les concessions qu’ils devraient accepter sont importantes et continuent de faire traîner les discussions. "Ils continuent de nous faire marcher" et "ils nous prennent pour des imbéciles", a-t-il lancé.

Trump a également revendiqué les frappes américaines menées contre des installations militaires iraniennes en réponse à la destruction de l’Apache. "Nous les avons frappés durement hier, et nous les frapperons durement aujourd’hui encore", a-t-il déclaré. Le Commandement central américain (CENTCOM) a indiqué avoir visé plusieurs cibles militaires iraniennes, tandis que l’Iran a riposté en lançant des attaques contre plusieurs bases américaines dans la région.

Le président américain a par ailleurs affirmé que les représailles auraient été bien plus sévères si les pilotes de l’hélicoptère avaient été blessés. Selon lui, le drone iranien impliqué dans l’incident transportait "une bombe qui était coincée dans l’hélicoptère et qui n’a pas explosé".

Interrogé sur une éventuelle attaque contre des infrastructures énergétiques iraniennes, Trump a refusé de répondre directement, tout en laissant planer la menace. "Nous pourrions les neutraliser" si nous le voulions, a-t-il déclaré. Il a également affirmé que les États-Unis avaient réussi à maintenir la circulation maritime dans le détroit d’Ormuz, indiquant que 22 navires avaient traversé la zone durant la nuit grâce à l’absence de système radar iranien opérationnel.

Malgré ses affirmations répétées selon lesquelles un accord nucléaire serait sur le point d’être conclu, la multiplication des frappes et des menaces américaines laisse entrevoir une nouvelle phase d’escalade entre Washington et Téhéran.